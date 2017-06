W sobotę gramy w Powerball o 435 mln dol.

Złą wiadomością jest to, że wielka wygrana Powerball nie padła jednak w minioną środę. Dobra to ta, że pula do zgarnięcia wzrosła do 435 mln dol. – to ósma największa kumulacja Powerball wszechczasów!

Choć wielka wygrana nie padła w minioną środę, mieszkańcy Illinois wygrali ponad 66 tys. mniejszych nagród – od 4 do 50 tys. dolarów.

Ten jeden, szczęśliwy los wciąż czeka na swojego właściciela. By uśmiechnęło się do nas szczęście, najpierw sami musimy mu pomóc i kupić los. Można to zrobić w jednym z 8 tys. autoryzowanych punktów sprzedaży w całym stanie, drogą internetową www.Illinoislottery.com, a nawet korzystając z bezpłatnej aplikacji na smartfona Illinois Lottery, która jest pierwszą tego typu aplikacją w całym kraju.

W grze może brać udział każdy pełnoletni mieszkaniec stanu. Losowanie odbywa się dwa razy w tygodniu w środy i soboty, zawsze o godzinie 21:59. Szansa na wygraną wynosi 1:292 201 338. Ale nie zrażamy się. Gdzie tym razem padnie szczęśliwa szóstka?

(jm, tz)