W lutym bezpłatne dni w planetarium Adlera

Dla miłośników podniebnych przygód mieszkających w Illinois popularne chicagowskie planetarium Adlera oferuje bezpłatny wstęp w wybrane dni lutego.

Dorośli mieszkańcy Illinois, którzy za wstęp do jednej z najpopularniejszych chicagowskich placówek kulturalnych przez większość dni w roku muszą zapłacić 12 dolarów, w wybrane dni lutego mogą tam wejść za darmo. Planetarium Adlera zaprasza w swoje progi od 5 do 9 lutego, a także 14 i 15 oraz od 19 do 21 lutego. Oferta dotyczy również dzieci.

Bezpłatny wstęp obejmuje stałe ekspozycje, zaś dostęp do wszystkich wystaw oraz prezentacji można wykupić ze specjalną zniżką.

Planetarium mieści się przy 1300 S. Lake Shore Drive. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku – od 9.30 rano do 16, zaś w święto Presidents’ Day 19 lutego – od 9.30 aż do 18.

(jm)