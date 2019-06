Uwaga na uzbrojonych bandytów 0 28 czerwca 2019

Do dwóch napadów zbrojnych w jednym dniu doszło w połowie czerwca na północnym zachodzie Chicago. Policja poszukuje sprawców i ostrzega mieszkańców.

Chicagowska policja ostrzega okolicznych mieszkańców w związku z napadami z bronią w ręku, do których doszło 15 czerwca w dzielnicy Logan Square oraz Belmont Gardens.

W obu przypadkach do przechodnia białym samochodem podjeżdżało dwóch mężczyzn. Jeden z nich zostawał za kierownicą, a drugi pod groźbą użycia broni żądał od ofiary pieniędzy. Według policji, sprawca mówił po hiszpańsku.

Do napadów doszło w odstępie godziny – około 1.20 am w rejonie 4100 W. Barry Avenue oraz około 2.45 am w rejonie 3900 W. Diversey Ave.

Sprawcy to mężczyźni w wieku od 20 do 25 lat i wzroście 5 stóp 4 do 6 cali, wadze 200-220 funtów (90-100 kg). Poruszali się białym dodgem caravanem lub durango. Osoby mogące udzielić informacji w sprawie napadów proszone są o kontakt z detektywami: (312) 744-8263.

(jm)

fot.skitterphoto/Pixabay.com