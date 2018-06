Uprzątanie skutków podtopień i powodzi

Trwa usuwanie skutków nawałnic, podtopień i powodzi, które nawiedziły północne Illinois wieczorem 18 czerwca. Najbardziej ucierpiały północne i północno-zachodnie przedmieścia Chicago. Na chicagowskich lotniskach odwołanych zostało w nocy z 18 na 19 czerwca setki lotów. Do końca tygodnia synoptycy przepowiadają opady i zachmurzenie. Słońce ma wyjść dopiero w weekend.

Ze skutkami nawałnic, podtopień i powodzi, które nawiedziły północne Illinois wieczorem 18 czerwca zmagały się głównie miasta Rockord, Zion i Lake Zurch w powiecie Lake na północnych i północno-zachodnich przedmieściach Chicago.

W Zion lokalne drogi znalazły się pod stopą wody stwarzając wysoce niebezpieczne warunki jazdy. W Lake Zurich kierowcy zmagali się z zerową widocznością podczas ulew i nawałnic w godzinach wieczornego szczytu.

W Rockford zbierająca się szybko woda wypychała przykrycia studzienek ściekowych i płynąc po lokalnych drogach zatapiała samochody; strażacy ratowali kierowców i pasażerów. Władze Rockford apelowały do mieszkańców, aby pozostali w domach. 70-letni mężczyzna nie mógł wydostać się z auta zanurzonego w wodzie, która zalała parking przy sklepie w Rockford. Z pomocą osaczonemu w aucie przyszło kilku przechodniów.

Na O’Hare z 18 na 19 czerwca odwołane zostały 162 loty, a na Midway 69. Jeszcze wiele godzin później oba lotniska borykały się z potężnymi opóźnienia w rejsach.

W poniedziałek, 18 czerwca w ciągu dnia jeszcze panowały upały. Temperatura wynosiła prawie 100 st. F (38 st. C), a wieczorem gwałtownie spadła do 70 st. F (21 st. C), gdy nadciągnął front burzowy.

We wtorek, 19 czerwca w północnych rejonach stanu strzałka termometru pokazywała 70 st. F (21 C). Na wieczór prognozowano nadejście kolejnego frontu burzowego. Do końca tygodnia synoptycy przepowiadają temperatury od 65 do 75 st. F (od 18 do 23 st. C), zachmurzenie i opady, a gdzieniegdzie burze. Słońce mamy zobaczyć dopiero w niedzielę, 24 czerwca.

(ao)

fot.Tannen Maury/EPA