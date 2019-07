Uff… Jak gorąco!

Aglomerację chicagowską nawiedziła fala upałów. Meteorolodzy ostrzegają, że temperatura odczuwalna może osiągnąć nawet 114 stopni Fahrenheita (46 stopni Celsjusza). Departament Zdrowia Publicznego Illinois (IDPH) radzi, jak się ustrzec przed udarem cieplnym i odwodnieniem. Upały nie tylko są groźne dla zdrowia, ale też są przyczyną awarii prądu i utrudnień w komunikacji.

Władze ostrzegają

Ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami obowiązuje w powiatach Cook, DeKalb, Kane, DuPage, McHenry, Lake, LaSalle, Kendall, Grundy i Kankakee, czyli w całej aglomeracji chicagowskiej. Masy gorącego powietrza uderzyły w czwartek po południu, po burzach i nawałnicach, które wcześniej przeszły przez Chicago i okolice. Gorączka ma utrzymać się do soboty wieczorem. Temperatura oscyluje na poziomie prawie 100 stopni Fahrenheita (38 stopni Celsjusza). Jednak duża wilgotność powietrza sprawia, że odczuwalna temperatura waha się od 102 do 114 stopni Fahrenheita ( 39 do 46 stopni Celsjusza).

Na tak wysokie temperatury szczególnie narażone są osoby starsze, cierpiące na choroby serca, małe dzieci, bezdomni i osoby, które mieszkają lub pracują w nieochładzanych pomieszczeniach. Lekarze ostrzegają, że praca fizyczna na zewnątrz w tak ekstremalnych warunkach może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Upały stanowią też zagrożenie dla zwierząt domowych; czworonogi powinny pozostawać w wychłodzonych pomieszczeniach. Służby meteorologiczne radzą, by unikać przebywania na zewnątrz, a jeśli już musimy pozostawać w upale, to pobyt trzeba skrócić do niezbędnego minimum.

Gdzie się schronić

W przypadku awarii systemu chłodzenia trzeba mieć plan awaryjny. W Chicago i okolicach czynne są ośrodki, w których można znaleźć schronienie przed gorączką (tzw. cooling centers). Adresy chicagowskich placówek można znaleźć w witrynie miasta: cityofchicago.org lub dzwoniąc pod numer centrali miejskiej: 311. Przed gorączką można się też schronić w siedzibach parków, remizach strażackich, bibliotekach i w centrach handlowych. Burmistrz Chicago Lori Lightfoot zaapelowała do mieszkańców miasta, aby pamiętali o osobach starszych i niepełnosprawnych, które w upały mogą potrzebować specjalnej pomocy.

Udar – co robić

Przed udarem cieplnym najskuteczniej chronimy się unikając pozostawania na upale, a jeśli już jesteśmy na zewnątrz, to przebywajmy w cieniu, ubrani w lekką i przewiewną odzież i koniecznie nawadniajmy organizm. Departament Zdrowia Publicznego Illinois (IDPH) przypomina, aby unikać napojów z alkoholem, kofeiną i cukrem, ponieważ powodują groźne dla życia i zdrowia odwodnienie.

W przypadku udaru cieplnego należy natychmiast wezwać pomoc, telefonując pod numer 911. W oczekiwaniu na pogotowie trzeba ofiarę gorąca umieścić w wychłodzonym pomieszczeniu lub przynajmniej w cieniu i zastosować zimne okłady lub chłodną kąpiel. Do przegrzania organizmu dochodzi wtedy, gdy ma on problem z termoregulacją. Objawy udaru cieplnego to m.in.: temperatura ciała około 103 st. F (39,5 st. C) zaczerwieniona i sucha skóra, przyspieszone tętno, ból i zawroty głowy, nudności i wymioty, a także dezorientacja, halucynacje oraz omdlenie. Nieprzytomnej osobie z udarem cieplnym nie wolno podawać nic do picia, ani żadnych leków.

Awarie i utrudnienia

Podczas fali upałów, w wyniku wzmożonego zużycia energii i przeciążenia systemów dystrybucji, grożą także nam przerwy w dostawie prądu. Zakłady energetyczne ComEd wysłały w teren dodatkowe ekipy naprawcze, gotowe na bieżąco likwidować awarie. W razie braku elektryczności należy natychmiast wysłać SMS o treści „OUT” pod numer 26633 lub zadzwonić – (800) 955 8237.

Gorączka powoduje też utrudnienia w komunikacji i na drogach. Stanowy Departament Transportu (IDOT) zalecił kierowcom ostrożność, bo pod wpływem wysokiej temperatury powietrza mogą powstawać w nawierzchni autostrad i dróg wybrzuszenia grożące wypadkiem. Ekipy drogowe zostały zmobilizowane do monitorowania sytuacji na drogach i zabezpieczania odpowiednich odcinków dróg. Uszkodzenia nawierzchni należy zgłaszać pod numer: (800) 452-4368 lub 911.

Również koleje podmiejskie Metra przewidują problemy wynikające z aury. Dlatego zredukowały prędkość pociągów o 10 mil na godzinę. Wysoka temperatura powoduje bowiem odkształcenie trakcji; w rezultacie gorąca metal rozszerza się, co stwarza niebezpiczne warunki dla pociągów i pasażerów.

Burmistrz Chicago Lori Lightfoot zapewniła, że w obliczu trudnej aury wszystkie służby miejskie są w pełnej gotowości, by nieść pomoc mieszkańcom. W czwartkowej konferencji prasowej burmistrz Lightfoot wzięli też udział szefowie najważniejszych resortów miejskich, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Współpraca: Grzegorz Dziedzic

fot.Pexels.com/Depositphotos.com