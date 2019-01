Uchwała Rady Miasta Chicago z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 0 25 stycznia 2019

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że Rada Miasta Chicago na wniosek burmistrza Chicago Rahma Emanuela przyjęła w dniu 23 stycznia 2019 r. uchwałę nr R2019-63 z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską.

Uchwała: „Congratulations extended to the Republic of Poland on 100th anniversary of independence” została uroczyście wręczona przez burmistrza miasta Chicago Rahma Emanuela konsulowi generalnemu RP w Chicago Piotrowi Janickiemu.

Analogiczne uchwały z dnia 23 stycznia br. dedykowane zostały również innym państwom europejskim obchodzącym w ubiegłym roku w Chicago swoje stulecia, tj. Litwie, Łotwie, Estonii, Czechom, Słowacji, Rumunii i Islandii.

Rada Miasta Chicago przyjęła wcześniej podobną uchwałę nr R2018-1143 w dniu 31 października 2018 r. na wniosek radnego Ariela Reboyrasa „Congratulations extended to Republic of Poland on 100th anniversary of regaining independence on November 11, 2018”.

(inf. wł.)

fot.Brooke Collins/Mayor of Chicago Office