Tydzień bezpłatnych wstępów do muzeów dla uczniów CPS

Jeżeli jesteś uczniem jednej z chicagowskich szkół publicznych (CPS), lokalne muzea mają dla ciebie niespodziankę na otarcie łez przed powrotem do szkoły 5 września.

Program bezpłatnych wstępów do najpopularniejszych chicagowskich muzeów ogłosił w ostatni weekend sierpnia burmistrz Rahm Emanuel, który podziękował również instytucjom kulturalnym za wsparcie chicagowskiego szkolnictwa.

Z podobnego programu w zeszłym roku skorzystało ponad 3500 uczniów. Do wybranych muzeów można wejść za darmo po okazaniu legitymacji szkolnej lub wykazu ocen (ang. report card).

W swoje progi zapraszają następujące muzea:

wtorek, 29 sierpnia: Chicago History Museum, DuSable Museum, Museum of Contemporary Art, Shedd Aquarium – bezpłatny wstęp dla uczniów CPS z rodzinami

środa, 30 sierpnia: Museum of Science and Industry – bezpłatny wstęp dla uczniów CPS i jednego dorosłego.

czwartek, 31 sierpnia: Art Institute of Chicago – bezpłatny wstęp dla uczniów CPS i jednego dorosłego; Peggy Notebaert Nature Museum – bezpłatny wstęp dla uczniów CPS z rodzinami.

piątek, 1 września: bezpłatny wstęp do National Museum of Mexican Art, National Museum of Puerto Rican Arts and Culture i Lincoln Park Zoo

sobota, 2 września: bezpłatny wstęp do National Museum of Mexican Art i Lincoln Park Zoo.

(jm)