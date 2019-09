Terapia zamiast wydalenia ze szkoły. CPS złagodziło kary dla uczniów za używanie narkotyków 0 2 września 2019

Od rozpoczynającego się we wtorek nowego roku szkolnego uczniowi CPS przyłapanemu na posiadaniu lub używaniu narkotyków nie będzie już grozić wyrzucenie ze szkoły. Kuratorium oświaty próbuje zastąpić surowe kary bardziej terapeutycznym podejściem.

Tuż po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 nowo mianowana przez burmistrz Lori Lightfoot rada edukacji (Chicago Board of Education) zatwierdziła zaproponowane przez kuratorium oświaty (Chicago Public Schools, CPS) zmiany w kodeksie ucznia, czyli regulaminie, którego przeczytanie i podpisanie wymagane jest co roku od uczniów i ich rodziców. Zmiany dotyczą m.in. wapowania, zażywania marihuany i innych substancji kontrolowanych.

Zmiany w regulaminie

W regulaminie ucznia (Student Code of Conduct) przewinienia pogrupowane są według sześciostopniowej skali w zależności od „stopnia zakłócenia warunków nauki”. W pierwszej kategorii – najłagodniejszych przewinień – znajdują się zachowania określone jako „nieodpowiednie”, jak np. opuszczenie sali lekcyjnej bez pozwolenia czy używanie telefonu podczas zajęć. Konsekwencją tego typu wykroczenia może być zatrzymanie w szkole przed lub po zajęciach (tzw. detention) lub rozmowa z rodzicem. W ostatniej, szóstej kategorii, czyli „zachowań bezprawnych i najpoważniej zakłócających”, wymienia się przestępstwa takie jak rabunki, podpalenia, groźby podłożenia bomby, a nawet zabójstwa. W takich przypadkach uczniowi grozi, oprócz zarzutów karnych, bezwarunkowe wydalenie ze szkoły.

Jeszcze do zeszłego roku szkolnego posiadanie narkotyków znajdowało się w przedostatniej, piątej kategorii, czyli „zachowań najpoważniej zakłócających” – obok napaści, kradzieży czy nieodpowiednich zachowań seksualnych. Uczniowie, którzy dopuścili się przewinień z tej grupy, narażeni byli na zawieszenie w prawach ucznia oraz przesłuchanie ws. wydalenia. Teraz posiadanie czy zażywanie narkotyków i innych substancji kontrolowanych zostało przesunięte do kategorii czwartej, obok przewinień dotyczących np. picia alkoholu. Choć za takie występki nadal może grozić zawieszenie, to już nie wyrzucenie ze szkoły.

Holistyczne podejście

Kuratorium tłumaczy, że ich celem było zrównanie wszystkich przewinień dotyczących substancji kontrolowanych, w tym przypadku używania narkotyków ze spożywaniem alkoholu, a także bardziej terapeutyczne podejście do problemu zażywania narkotyków przez młodzież.

Władze twierdzą, że jeżeli uczeń jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, ukaranie go wyrzuceniem ze szkoły nie wpłynie w żaden sposób na rozwiązanie jego problemu uzależnienia. Dlatego teraz skłaniają się raczej w stronę zaoferowania pomocy i wsparcia, których uczeń potrzebuje. Według szefowej CPS ds. bezpieczeństwa i ochrony (Chief of Safety and Security), Jadine Chou, dystrykt już od paru lat odsuwa się od stosowania kar na rzecz bardziej holistycznego podejścia do ucznia i docierania do źródła jego problemów. Jej zdaniem zmiany podyktowały dyskusje z grupami młodzieżowymi, dyrektorami i dziekanami szkół, szkolnymi służbami zdrowia, szpitalami i przedstawicielami lokalnych społeczności.

Chicagowski związek zawodowy nauczycieli (Chicago Teachers Union, CTU) przyznał, że terapeutyczne podejście do ucznia używającego lub uzależnionego od narkotyków ma sens, ale tylko wówczas, jeśli szkoły są odpowiednio wyposażone w pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów.

Trend dekryminalizacji

Zmiany wprowadzone przez kuratorium odzwierciedlają szerszy trend mający na celu dekryminalizację marihuany w Illinois. Zatwierdzenie przez radę edukacji zmian w kodeksie ucznia zbiegło się z podpisaniem w czerwcu przez gubernatora Illinois J.B. Pritzkera ustawy legalizującej posiadanie i używanie marihuany w celach rekreacyjnych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Wcześniej prokurator stanowa powiatu Cook Kim Foxx zapowiedziała wprowadzenie procedur umożliwiających usunięcie z kartotek sądowych wyroków za posiadanie małych ilości marihuany.

Do kodeksu ucznia po raz pierwszy włączono również wapowanie i urządzenia do wapowania, przy czym wapowanie tytoniu znalazło się w drugiej grupie przewinień, a wapowanie nieznanej lub znanej substancji kontrolowanej wraz z alkoholem i marihuaną znalazły się w czwartej kategorii wykroczeń.

Wśród innych zmian w kodeksie ucznia znalazło się również złagodzenie kar za przewinienia dotyczące czynności seksualnych podejmowanych dobrowolnie (przesunięcie ich z piątej do czwartej grupy przewinień). Ta zmiana ma odzwierciedlać różnicę w zakresie bezpieczeństwa między dobrowolnym podejmowaniem kontaktów seksualnych wśród uczniów a zmuszaniem ucznia do kontaktów intymnych.

CPS jest trzecim największym dystryktem szkolnym w kraju. Do ponad 660 chicagowskich szkół publicznych uczęszcza ponad 360 tys. uczniów. W minionym roku szkolnym 2018/2019 zanotowano ponad 35 tys. przypadków naruszenia kodeksu ucznia dotyczących alkoholu, narkotyków, uprawiania hazardu i popełniania plagiatu.

Joanna Marszałek

Joanna Marszałek

