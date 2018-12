Święta w mieście

Święta Bożego Narodzenia można spędzić w Chicago nie tylko w domu przy suto zastawionym stole. Otwarte będą miejsca, które nie pozwolą nam się nudzić.

Jeśli chcemy odwiedzić bożonarodzeniowy jarmark Christkindlmarket na Daley Plaza, to trzeba się śpieszyć. Będzie otwarty tylko do poniedziałku, 24 grudnia do godz. 4.00 pm.

W święta w tym miejscu możemy odwiedzić szopkę bożonarodzeniową i zobaczyć menorę z zapalonymi chanukowymi światełkami. Warto spróbować też świątecznych smakołyków.

W dzień Bożego Narodzenia będzie można za to pojeździć na łyżwach. Od godz. 11.00 am do 5.00 pm otwarte będzie lodowisko Gallagher Way przy stadionie Chicago Cubs Wrigleyville (3637 N Clark St.). Wstęp kosztuje tylko 5 dol. Wypożyczenie łyżew to dodatkowy koszt 10 dol.

Za darmo można na łyżwach pojeździć na dwóch miejskich lodowiskach – w Parku Milenijnym (11 N. Michigan Ave.) i w Parku Maggie Daley (337 E Randolph St). Lodowiska McCormick Tribune w Parku Milenijnym i Skate Ribbon w Parku Maggie Daley we wtorek, 25 grudnia będą czynne od 10.00 am do 4.00 pm.

W weekend poprzedzający święta (piątek-niedziela, 21-23 grudnia) można wybrać się na podziwianie świątecznych iluminacji do Lincoln Park Zoo (2001 N Clark St.). Wstęp wolny. Świetlne iluminacje można oglądać w godzinach od 4.30 pm do 9.00 pm. aż do 6 stycznia 2019 roku – w każdy dzień oprócz 24 i 25 grudnia. Taka świąteczna wyprawa do zoo to świetny pomysł na spacer dla całej rodziny.

Piękne świąteczne światełka można podziwiać także w Morton Arboretum w Lisle (4100 Illinois Rte 53). Można je będzie zobaczyć w weekend poprzedzający święta – od piątku 21 grudnia do niedzieli 23 grudnia, od godziny 4.30 pm. Wstęp kosztuje od 18 do 23 dol. We wtorek, 25 grudnia wstęp do Morton Arboretum jest darmowy, ale nie będzie iluminacji. Jest to jednak dobra okazja na świąteczny spacer w lesie.

We wtorek, 25 grudnia zamknięte są muzea w Chicago. Ale w poprzedzający święta weekend warto wybrać się do Muzeum Nauki i Techniki (Museum of Science and Industry, 5700 S Lake Shore Dr.), gdzie trwa wystawa “Święta dookoła świata”. Co roku w muzeum staje 45-stopowa (13-metrowa) choinka, a dookoła niej 50 mniejszych drzewek, które reprezentują różne kraje świata. W przedświąteczny weekend muzeum będzie otwarte: od godz. 9.30 am do:9 pm w sobotę, 22 grudnia; do 5.30 pm w niedzielę, 23 grudnia i do 4 pm w poniedziałek, 24 grudnia. Warto skorzystać z tańszych biletów wstępu, które można kupić online: www.msichicago.org/visit/tickets/

We wtorek nie będzie można wejść do Art Institut of Chicago przy 111 S. Michigan Ave., ale podczas świątecznego spaceru warto pamiętać, że przed wejściem stoją słynne lwy, udekorowane świątecznymi wieńcami.To świetni towarzysze do pamiątkowej fotografii.

Święta to okazja, żeby zobaczyć dwie najsławniejsze choinki w mieście. Oficjalne drzewko Chicago stoi przy wejściu do Parku Milenijnego, przy skrzyżowaniu Michigan Ave. i Washington St. Będzie je można odwiedzić także we wtorek, 25 grudnia i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 45-stopowe drzewko z 3 tysiącami ozdób i 6 tysiącami lampek co roku staje w Sali Orzechowej domu towarowego Macy’s przy State St. Sklep będzie jednak zamknięty w świąteczny wtorek. Ale będzie można zobaczyć słynne świąteczne ruchome okna wystawowe.

Jeśli nadal po spacerach i świątecznym obiedzie będziecie szukać pomysłu, co zrobić wieczorem 25 grudnia, to w Chicago w tym dniu działają wszystkie kina. Można wybrać się na film. Oczywiście świąteczny. Wesołych Świąt!

Zebrała: Ewa Malcher

Zdjęcia: Peter Serocki