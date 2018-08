Strzelanina na autostradzie Dana Ryana

Dwie osoby zostały ciężko ranne w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek nad ranem na autostradzie Dana Ryana.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 sierpnia około 1.15 am na autostradzie Dana Ryana w pobliżu Garfield Blvd. na południu Chicago. Do jadącego pasem ekspresowym na południe białego SUV zbliżył się czarny samochód, z którego padły strzały – potwierdziła policja stanowa.

Kierowca oraz pasażer SUV, do którego strzelano, trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami. Trzy inne osoby, które były w samochodzie, nie zostały ranne. Do około 7 rano zamknięte były ekspresowe pasy autostrady.

Wcześniej w strzelaninach, do których doszło na ulicach Chicago, w niedzielę rannych zostało co najmniej dziesięć osób, a w sobotę – pięć.

