Śmierć w areszcie ICE w Illinois 0 16 września 2019

Zmarł mężczyzna przetrzymywany w areszcie służb imigracyjnych ICE na dalekich północno-zachodnich przedmieściach Chicago.

37-letni Meksykanin, Roberto Rodriguez-Espinoza, zmarł we wtorek 10 września. W czwartkowym oświadczeniu służby ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) poinformowały, że przyczyną śmierci mężczyzny był krwiak wewnątrzczaszkowy.

Rodriguez-Espinoza trafił do więzienia imigracyjnego w powiecie McHenry 3 września pod zarzutem przynależności do gangu. Miał już na koncie wyrok skazujący za włamanie z 2016 r. i kradzież z 2008 r. Według przedstawicieli ICE, w areszcie mężczyzna sprawiał wrażenie zdezorientowanego i zachowywał się dziwnie, dlatego skierowano go do szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niego krwotok w mózgu i stwierdzili, że najprawdopodobniej nie przeżyłby operacji.

Według oficjalnych danych to już ósmy przypadek śmiertelny wśród więźniów ICE w federalnym roku podatkowym 2019, który trwa od 1 października do końca września.

(jm)

fot.ICE.gov