Służby zdrowia wzywają do natychmiastowego zaprzestania wapowania
30 sierpnia 2019

Departament zdrowia w Milwaukee w sąsiednim Wisconsin wydał dramatyczny apel wzywający użytkowników papierosów elektronicznych do natychmiastowego zaprzestania wapowania.

Do wtorku 27 sierpnia w stanie Wisconsin 16 osób trafiło do szpitali z groźnym i nieznanym jeszcze do końca lekarzom chemicznym zapaleniem płuc wywołanym używaniem papierosów elektronicznych i innych przyrządów do wapowania.

Wszyscy chorzy przyznali, że wcześniej wapowali zarówno elektroniczne papierosy, jak i marihuanę w postaci koncentratu THC (psychoaktywny składnik marihuany).

Lekarze nadal nie wiedzą, który ze składników wywołał u użytkowników tak niebezpieczną reakcję. Chemiczne zapalenie płuc objawia się kaszlem, trudnościami z oddychaniem, zmęczeniem, gorączką, uciskiem w klatce piersiowej, nudnościami i biegunką, i wymaga hospitalizacji.

Do apelu służb zdrowia w Milwaukee przyłączyło się Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Chorób Płucnych (American Lung Association), które w czwartek wezwało do natychmiastowego zaprzestania używania jakichkolwiek przyrządów do wapowania.

W całym kraju zarejestrowano już 193 przypadki choroby związanej z wapowaniem. Spośród nich w sierpniu jedna osoba zmarła w Illinois.

Federalne centrum epidemiologiczne, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zwraca uwagę, że w e-papierosach wykorzystywane są substancje, których wpływ na zdrowie wciąż nie jest jeszcze do końca znany.

