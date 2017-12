Setki tysięcy wiernych oddaje hołd Matce Bożej z Guadalupe w Des Plaines 0 by gd 11 grudnia 2017

Tradycyjnie ponad stu pątników na końskich grzbietach rozpoczęło doroczną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w podmiejskim Des Plaines. Do 12 grudnia dołączą do nich setki tysięcy pielgrzymów z całego kraju.

Przybycie pielgrzymów na koniach jest nieoficjalnym rozpoczęciem dwudniowych obchodów przypadającego 12 grudnia święta Matki Bożej z Guadalupe, uważanej za patronkę Ameryk. Co roku, mimo zimowej aury, do sanktuarium na północno-zachodnich przedmieściach pielgrzymuje nawet do kilkuset tysięcy wiernych.

Zgodnie z doroczną tradycją, wierni gromadzą się na terenach wokół kościoła w Des Plaines, uczestniczą w mszach, modlitwach, składają kwiaty i zapalają świece. Centralnym obiektem kultu jest posąg Matki Bożej z Guadalupe i replika oryginalnej ikony znajdującej się w bazylice w Mexico City.

Kaplica w Des Plaines przy 1170 North River Road jest na zachodniej półkuli drugim po meksykańskiej bazylice miejscem kultu Matki Bożej z Guadalupe, uważanej za patronkę obu Ameryk.

(jm, ao)

Na zdj.: sanktuarium w Des Plaines fot.Santuario Guadalupe/Twitter