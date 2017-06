Senatorowie z Illinois o zeznaniach byłego szefa FBI

Senatorowie z Illinois, Richard Durbin i Tammy Duckworth, wydali oświadczenia w związku ze złożeniem zeznań przez byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya, zwolnionego z pracy przez prezydenta Donalda Trumpa. Oboje demokraci wyrazili przekonanie, że naród amerykański powinien poznać prawdę o ingerencji Rosji w demokrację amerykańską.

Zeznając przed senacką komisją ds. wywiadu 8 czerwca James Comey stwierdził, że prezydent Donald Trump w poufnej rozmowie w cztery oczy zachęcał go do przerwania dochodzenia dotyczącego powiązań obecnej administracji państwa z Rosją i jej ingerencji w amerykańskie procedury demokratyczne. Comey zeznał też, że kontynuacja śledztwa była powodem jego dymisji.

W oświadczeniu opublikowanym na swej stronie internetowej senator Durbin napisał: „Naród amerykański powinien zadać sobie pytanie: komu wierzymy? Dyrektor Comey sporządzał szczegółowe notatki na temat tego, o co prosił go prezydent i zgodził się zeznawać pod przysięgą. To mówi samo za siebie. Nikomu nie wolno — nawet prezydentowi — przeszkadzać w postępowaniu śledczym. Specjalnie mianowany prokurator Mueller prowadzi śledztwo w sprawie przestępczej aktywności i jest on właściwą osobą, by dobrze wykonać to historyczne zadanie”.

Dodatkowo senator Durbin zauważył, że Biały Dom nie przedstawił spójnej wersji zdarzeń, tylko pełną sprzeczności i niedomówień. Według senatora „republikanie mówią jedno, a prezydent coś zupełne przeciwnego na Twitterze”.

Podobne opinie wyraziła senator Tammy Duckworth: „Zeznanie p. Comeya dotyczące zachowania prezydenta powinno zaalarmować wszystkich Amerykanów, którzy przestrzegają obowiązującego prawa i zasad demokracji. Powiedzmy jasno: były szef FBI zeznał pod przysięgą, że w jego przekonaniu prezydent kłamał i może być celem śledztwa za przeszkadzanie w dochodzeniu dotyczącym ingerencji Rosji w naszą demokrację. To nie są błahe zarzuty i nie mają nic wspólnego z partyjnymi rozgrywkami. Teraz specjalny prokurator Mueller musi sfinalizować swe transparentne, bezstronne i niezależne śledztwo, by naród amerykański dowiedział się prawdy”.

(ao)