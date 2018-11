Samochód wjechał do rzeki

Trwają poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę nad ranem wjechali samochodem do rzeki Calumet, na dalekim południu Chicago. Jeden z pasażerów zdołał wydostać się z zatopionego pojazdu.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 3.30 am. Trzech mężczyzn wracało samochodem z rodzinnej imprezy zaręczynowej. Warunki na drodze były trudne, padał ulewny deszcz, a jezdnia w okolicy 13600 South Calhoun Street jest słabo oświetlona. Kierowca prawdopodobnie skręcił w złym kierunku i wjechał na rampę prowadzącą do rzeki Calumet. Kiedy zorientował się, że jest na rampie, na reakcję było już za późno. Chwilę później samochód zniknął pod wodą.

Jadący na tylnym siedzeniu 26-latek zdołał wydostać się z zatopionego pojazdu. Policja znalazła go przemoczonego i w stanie szoku, kiedy szedł po Torrence Avenue. Po przewiezieniu do szpitala mężczyzna opowiedział policjantom, co się stało. Służby ratownicze wydobyły samochód, ale wewnątrz nikogo nie było. Trwają poszukiwania kierowcy – 23-letniego Devontae Searcy’ego i pasażera – 26-letniego Demetriusa Hendricksa.

Na zdjęciu: Rzeka Calumet fot.Wikipedia