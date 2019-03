Ruszyły zapisy do programu wakacyjnych prac dla młodzieży 0 19 marca 2019

Lato zbliża się do Chicago wielkimi krokami, o czym świadczy fakt, że chicagowska młodzież już może zapisywać się do programu prac wakacyjnych w ramach miejskiej inicjatywy One Summer Chicago.

Tegoroczna edycja progamu One Summer Chicago oferuje więcej miejsc i praktyk zawodowych niż w poprzednich latach. Możliwości zatrudnienia znajdzie około 32 tys. młodych ludzi w wieku od 14 do 24 lat we wszystkich rejonach miasta. Dostępne są etaty w różnych branżach – od pracy biurowej i w charakterze wychowawców na półkoloniach w chicagowskich parkach, poprzez prace w organizacjach non-profit oraz miejskie prace porządkowe.

Większość programów trwa sześć tygodni, od 1 lipca do 9 sierpnia. Zapisywać można się do 20 maja pod adresem: www.onesummerchicago.org

Nowością w tym roku będzie program dla uczniów ostatnich klas liceum, pod nazwą Summer Fast Track, który oferuje młodzieży ścieżkę kształcenia technicznego i zawodowego. Około 200 uczniów czwartych klas szkół średnich będzie miało możliwość uzyskania bezpłatnie certyfikatu zawodowego.

Jak stwierdził burmistrz Emanuel, program One Summer Chicago to nie tylko wakacyjna praca. „Program pomaga młodzieży nabyć niezbędne umiejętności, aby pozostać na dobrej drodze i patrzeć w przyszłość z nadzieją i pewnością siebie. Te prace mogą pomóc zmienić życie młodego człowieka na długo po tym, jak skończy się lato” – powiedział burmistrz, zachęcając młodzież do zapisów.

(jm, ao)

fot.Pexels.com