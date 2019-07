Rusza festiwal Lollapallooza 0 30 lipca 2019

W najbliższy czwartek rusza jedna z największych imprez plenerowych w Chicago – muzyczny festiwal Lollapallooza, który odbędzie się Parku Granta w dniach 1-4 sierpnia.

W związku z kultowym festiwalem odbywającym się w Wietrznym Mieście po raz piętnasty, mieszkańcy Chicago muszą liczyć się z tłumami odwiedzającymi śródmieście, znacznym zwiększeniem ilości pasażerów w środkach masowego transportu oraz utrudnieniami w ruchu drogowym. Władze miejskie wydały oświadczenie dotyczące zamkniętych ulic i zalecanych tras alternatywnych na czas trwania festiwalu.

Zamknięte będą:

Jackson Drive i Balbo Drive na odcinku pomiędzy Columbus Drive i Lake Shore Drive (do 9 sierpnia)

Jackson Drive na odcinku pomiędzy Michigan Avenue do Columbus Drive (do 5 sierpnia)

Balbo Drive na odcinku pomiędzy Michigan Avenue do Columbus Drive (do 5 sierpnia)

Ida B. Wells Drive na odcinku pomiędzy Michigan Avenue do Columbus Drive (do 5 sierpnia)

Columbus Drive na odcinku pomiędzy Monroe Street do Roosevelt Road (do 5 sierpnia)

Columbus Drive w kierunku północnym (dwa środkowe pasy) na odcinku pomiędzy 13th Street do Roosevelt Road (do 5 sierpnia)

Monroe Street w kierunku na wschód na odcinku od Columbus Drive do Lake Shore Drive (do 5 sierpnia)

Monroe Street w kierunku na zachód na odcinku od Columbus Drive do Lake Shore Drive (1-4 sierpnia).

W związku ze zwiększonym ruchem w środkach publicznego transportu władze Metry przypomniały rowerzystom, iż nie będą mogli wnosić rowerów do wagonów oraz wydały całkowity zakaz wnoszenia alkoholu na pokład w dniach od czwartku od 7 pm do niedzieli.

W związku z festiwalem władze CTA wydały oświadczenie, w którym poinformowały pasażerów o kilku zmianach w trasach autobusów miejskich oraz dodatkowych autobusach zabierających na festiwal pasażerów Metry ze stacji Union i Ogilvie.

Gwiazdami tegorocznej Lollapalloozy będą między innymi Ariana Grande, Childish Gambino, Twenty One Pilots, The Strokes i The Revivalists. Bilety są wciąż dostępne na oficjalnej stronie festiwalu i dostosowane są do każdej kieszeni: od 158 dolarów za jeden dzień do czterodniowego pakietu Platinum w cenie 4641 dol.

fot.Peter Serocki