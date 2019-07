Rusza 39. Taste of Chicago 0 9 lipca 2019

Dziś rusza Taste of Chicago – festyn gastronomiczny, który potrwa do niedzieli 14 lipca. Będą polonijne akcenty. W związku z imprezą niektóre ulice w śródmieściu są nieprzejezdne.

Popularna chicagowska impreza gastronomiczna odbywa się w rejonie Parku Granta od środy do niedzieli 10-14 lipca. Do poniedziałku, kiedy sprzątany będzie teren po imprezie, obowiązywać będą blokady odcinków ulic Jackson, Columbus i Ida B. Wells/Congress.

W tegorocznym Taste of Chicago udział weźmie ponad 80 placówek gastronomicznych, w tym ponad 36 nowych, które nigdy przedtem nie uczestniczyły w imprezie. Podobnie jak w poprzednich latach swoje specjały zaprezentuje polonijna firma Kasia’s Deli.

W muszli koncertowej Petrillo wystąpią m.in.: Sunflower Bean, Courtney Barnett, Bomba Estéreo, Taylor Bennett oraz KAEYRA, czyli Karolina Baran. Popularna młoda polonijna wokalistka wystąpi w sobotę 13 lipca w godz 4-5 pm, Goose Island Stage, Grant Park, 337 East Randolph Street (wstęp na koncert bezpłatny).

Wstęp na festyn jest bezpłatny, ale trzeba zapłacić za karnety do restauracji (14 karnetów za 10 dol.) i za bilety na miejsca siedzące w muszli koncertowej. Taste of Chicago jest największym na świecie festynem kulinarnym z darmowym wstępem. Festyn trwa od 11 am do 9 pm, w weekendy od 10 am do 9 pm.

Więcej informacji w witrynie: tasteofchicago.us

(jm)

fot.Kamil Krzaczynski/EPA/Shutterstock