Roboty drogowe wstrzymane na święta

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy wiele osób wyrusza w podróż, by ten szczególny czas spędzić w otoczeniu rodziny. Stanowy Departament Transportu sprawił kierowcom świąteczny i prezent i wstrzymał wszelkie, oprócz wymagających nagłej interwencji, prace drogowe w Illinois.

Boże Narodzenie to tradycyjnie okres podróży i wyjazdów do bliskich. Niestety, niekończące się w Chicago i Illinois roboty drogowe i remonty niejednemu podróżnemu popsuły świąteczny nastrój. W tym roku stanowy Departament Transportu zdecydował, że wszelkie prace remontowe na drogach zostaną wstrzymane. Ekipy naprawcze będą wysyłane tylko do napraw nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji.

Wszelkie prace remontowe na autostradach i drogach zostały wstrzymane do północy w Boże Narodzenie; ekipy remontowe nie będą pracować również od popołudnia 28 grudnia do północy 1 stycznia. Większość zawieszonych remontów to te w Chicago.

W Illinois w bożonarodzeniową podróż wyruszyło w tym roku 5,8 mln osób, z czego 5,3 mln – samochodem. Największe natężenie ruchu, jak co roku, notowane jest w Wigilię po południu, w Boże Narodzenie oraz w Sylwestra i Nowy Rok.

(gd)

fot.Krystyna Cygielska