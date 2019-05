Rekreacyjna marihuana będzie legalna w Illinois 0 31 maja 2019

Stanowa Izba Reprezentantów przegłosowała w piątek ustawę legalizującą posiadanie i używanie marihuany do celów rekreacyjnych. Rekreacyjna marihuana będzie legalna w Illinois od początku przyszłego roku.

Po burzliwej debacie, w piątek 31 maja stanowa Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 66-47 przegłosowała ustawę HB 1438, legalizującą w Illinois posiadanie i używanie marihuany do celów rekreacyjnych. Gubernator J. B. Pritzker zapowiedział, że podpisze ustawę, a komentując jej zatwierdzenie przez izbę niższą powiedział: „Illinois tworzy historię. Legalizacja używania marihuany przez osoby pełnoletnie będzie miała transformujący wpływ na nasz stan i stworzy nowe możliwości w społecznościach, które ich najbardziej potrzebują”. Legalizacja marihuany była jedną z głównych obietnic wyborczych J.B. Pritzkera.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy Illinois, którzy ukończyli 21 lat, będą mogli kupić marihuanę w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży i posiadać do 30 gramów suszu kwiatostanów konopi indyjskich, do 500 mg THC w nasączanych tym związkiem produktach i do pięciu gramów koncentratu cannabis. Osoby niezamieszkujące Illinois będą mogły posiadać połowę ilości wyżej wymienionych substancji i nie będą mogły wywozić ich poza granice stanu.

Osoby skazane w przeszłości za posiadanie do 30 g marihuany zostaną oczyszczone z zarzutów, a w przypadku wyroków za posiadanie do 500 g marihuany skazani będą mogli wystąpić do sądu o zawieszenie wyroku.

Wcześniej w środę 29 maja ustawę zatwierdził stanowy Senat. Illinois jest 11. stanem, który zalegalizował marihuanę do celów rekreacyjnych.

