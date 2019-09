Pułapka na pedofila 0 6 września 2019

29-letni mężczyzna odpowie za seksualne wykorzystanie 12-letniej dziewczynki. Pedofil został aresztowany w domu ofiary, dokąd przyszedł zwabiony podstępem przez ojca ofiary.

Policyjne śledztwo wykazało, że Danny Garay, mieszkaniec chicagowskiej dzielnicy Portage Park, poznał na internetowym portalu 19-letnią kobietę, która 6 sierpnia zaprosiła go do swojego domu, gdzie para uprawiała seks w obecności 12-letniej krewnej 19-latki. Następnie Garay, który zdawał sobie sprawę, ile lat ma dziewczynka, zaproponował jej zbliżenie, a gdy odmówiła – zmusił ją do seksu.

Następnego dnia mężczyzna wynajął pokój w motelu i zaprosił do niego nowo poznaną partnerkę wraz z 12-letnią krewną. Sytuacja powtórzyła się. Garay uprawiał seks z 19-latką na oczach dziewczynki, a potem wykorzystał ją seksualnie pomimo jej protestów.

12 sierpnia Danny Garay wysłał do dziewczynki wiadomość tekstową, pytając, czy chce uprawiać z nim seks. Mężczyzna nie zdawał sobie jednak sprawy, że telefon dziewczynki przejął jej ojciec, który odpisał, że zgadza się na intymne spotkanie i zaprosił Garaya do domu. Kiedy pedofil przyjechał na miejsce, ojciec 12-latki sterroryzował go przy użyciu noża i zatrzymał do przyjazdu policji.

Prokuratura powiatu Cook oskarżyła 29-letniego Danny’ego Garaya o dwukrotne wykorzystanie seksualne 12-letniej dziewczynki. W czwartek 5 września sędzia odmówił wyznaczenia kaucji. Garay stanie ponownie przed sądem 25 września.

(gd)