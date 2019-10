Próba uprowadzenia dziecka w Mount Prospect 0 4 października 2019

Policja z Mount Prospect poszukuje mężczyzny, który próbował zwabić do swojego samochodu dziecko czekające na autobus.

Do zdarzenia doszło w środę 2 października rano w Mount Prospect na północno-zachodnich przedmieściach Chicago. Około 8.10 am 10-letnia dziewczyna czekała na autobus szkolny na skrzyżowaniu Lincoln Street i Hi Lusi Avenue, gdy jadący na zachód czarny jeep zawrócił i podjechał do dziewczynki. Mężczyzna odkręcił szybę i zaproponował, że podwiezie dziecko. Dziewczynka odmówiła, a mężczyzna odjechał, lecz po chwili znów zawrócił, zaparkował w rejonie skrzyżowania i obserwował dziecko. Dziewczynka wsiadła do autobusu szkolnego, a po szkole opowiedziała rodzicom, co się stało.

W związku ze zdarzeniem policja poszukuje mężczyzny w wieku 40-50 lat, o czarnych włosach i zaroście, w czarnym T-shircie, poruszającym się prawdopodobnie czarnym samochodem marki Jeep Patriot z naklejką z literami SRS na tylnym zderzaku. Osoby mogące udzielić informacji w sprawie podejrzanego proszone są o niezwłoczny kontak z policją pod numerem alarmowym 911.

(jm)

Na zdjęciu: Skrzyżowanie Lincoln St. i Hi Lusi Ave. w Mount Prospect

fot.Google Map