Pritzker na prowadzeniu w wyścigu o nominację demokratów 0 by EM 2 lutego 2018

Jak wynika z najnowszego sondażu, miliarder J.B. Pritzker jest wciąż faworytem wyścigu o nominację Partii Demokratycznej na urząd gubernatora. Na drugim miejscu uplasował się senator stanowy Daniel Biss, a na trzecim Chris Kennedy. Jednak liczba niezdecydowanych wyborców jest wciąż duża.

W badaniu przeprowadzonym przez sondażownię We Ask America Pritzker uzyskał 30 proc. głosów, Biss – 17 proc. i Kennedy – 11,5 proc. Aż 40 proc. respondentów było niezdecydowanych i nie potrafiło opowiedzieć się za żadnym z kandydatów, a to oznacza, że wszyscy kandydaci mają wciąż szanse na zwycięstwo.

Bardziej szczegółowe analizy pokazują, że Biss nadzwyczaj dobrze wypadł na przedmieściach powiatu Cook, gdzie wyprzedził Pritzkera stosunkiem głosów 30 do 25 proc.

Pozostałych trzech pretendentów do demokratycznej nominacji – Tio Hardiman, Bob Daiber i Robert Marshall – otrzymało łącznie tylko 3 proc. głosów.

Sondaż We Ask America został przeprowadzony przez telefon w dniach 28-30 stycznia na grupie 811 demokratycznych wyborców. Margines błędu wynosił ok. 3,5 proc.

(ao)

JB Pritzker fot.JB Pritzker/Facebook