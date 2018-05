Poszukiwany zboczeniec, który wchodzi do sypialni dziewczynek

Do niepokojących incydentów doszło w niedzielę w chicagowskiej dzielnicy Lincoln Park. Mężczyzna dwukrotnie wszedł do domów w dzielnicy Lincoln Park i usiłował zbliżyć się do śpiących dziewczynek. Policja poszukuje zboczeńca.

W niedzielę 27 maja około godz. 2 am mężczyzna wszedł do domu w okolicy 400 W. Belden Ave., gdzie próbował zbliżyć się seksualnie do śpiącej w swojej sypialni dziewczynki. Dwadzieścia minut później podobne zdarzenie miało miejsce w domu w rejonie 500 W. Grant Place.

W obu przypadkach sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja analizuje nagrania z okolicznych kamer w nadziei, że któraś z nich zarejestrowała twarz intruza.

Mężczyzna ma około 20-30 lat, jasną karnację i jasnobrązowe lub blond włosy.

Osoby mogące pomóc w ujęciu zboczeńca proszone są o kontakt z policją pod nr tel. (312) 747-8380.

(jm)

Na zdjęciu: Okolice 400 W. Belden w Lincoln Park fot.Google Map