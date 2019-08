Policjant zastrzelił samobójcę, który groził innym 0 22 sierpnia 2019

Funkcjonariusz policji z North Aurora śmiertelnie postrzelił uzbrojonego mężczyznę, który groził, że popełni samobójstwo, ale najpierw zabije inną osobę.

Uzbrojony 54-letni mężczyzna krążył samochodem w okolicy zachodnich przedmieść około godz. 11:30 pm w środę grożąc, że użyje broni. Pomimo prób policji podejmowanych w celu jego zatrzymania, udało mu się dojechać do domu, w którym mieszkał. Wysiadając z auta mężczyzna przystawił sobie broń do głowy i próbował sforsować wejście do domu przez garaż. W środku znajdowały się osoby, prawdopodobnie członkowie jego rodziny, których zdrowie i życie znalazło się w niebezpieczeństwie.

Policja nakazała mężczyźnie zatrzymanie się i oddanie broni oraz zabroniła zbliżania się do budynku. Kiedy mężczyzna zignorował komendy, funkcjonariusze oddali w jego kierunku strzały.

Ranny mężczyzna, mimo prób funkcjonariuszy utrzymania go przy życiu do przyjazdu ambulansu, zmarł po przewiezieniu do szpitala tuż po północy w czwartek rano.

Oficer, który postrzelił uzbrojonego mężczyznę, pracuje w departamencie policji w North Aurora od 13 lat. Na czas prowadzenia śledztwa został wysłany na płatny urlop administracyjny.

