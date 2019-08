Policja Park Ridge: David Krystyniak z zamordował matkę mieczem 0 5 sierpnia 2019

Do tragedii rodzinnej doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Park Ridge. Syn zamordował matkę 60-centymetrowym mieczem i ukrył jej ciało w śmietniku za domem. Aresztowany został David Krystyniak, któremu władze zarzucają dokonanie tej potwornej zbrodni.

Ciało 74-letniej Judith Krystyniak odkryli w poniedziałek 29 lipca koło południa policjanci i pracownik socjalny, którzy przyjechali do domu w rejonie 1900 South Courtland Avenue, by sprawdzić, co się dzieje z jego mieszkanką.

Wcześniej tego samego dnia, około godziny 7.30 rano, patrol policyjny poruszający się po okolicy zauważył leżące na podjeździe domu odpadki, które zwróciły uwagę oficerów. Kiedy zapukali do drzwi, nie było odpowiedzi. Patrol wrócił w to miejsce koło południa, by sprawdzić, co dzieje się z mieszkającą tam kobietą. Drzwi otworzył im jej syn, 47-letni David Krystyniak, który mieszkał w domu razem z matką. Kiedy policjanci i pracownik socjalny zapytali o kobietę, Krystyniak zaprosił ich do środka. Po kilkunastu minutach bezskutecznego poszukiwania kobiety wewnątrz domu, policjanci i pracownik socjalny zauważyli ludzką rękę wystającą ze stojącego na posesji pojemnika na śmieci. W ten sposób odkryli szczątki emerytki.

Oględziny ciała wykazały, że Judith Krystyniak prawdopodobnie została zamordowana 60-centymetrowym mieczem znalezionym na terenie posesji. David Krystyniak został aresztowany pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia, osadzony jest w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Według raportu policyjnego, Krystyniak planował ukryć zbrodnię i pozbyć się ciała matki umieszczając je w pojemniku na śmieci, który zamierzał wystawić przy krawężniku, aby zostało zutylizowane przez śmieciarkę opróżniającą kontenery w każdy poniedziałek. Motyw zbrodni pozostaje nieznany, ale policja ujawniła, że mężczyzna cierpiał na zaburzenia psychiczne i przyjmował preparaty psychotropowe, które miały stabilizować objawy choroby.

Szef lokalnej policji, Frank Kaminski, ujawnił także, że kilkanaście dni wcześniej David Krystyniak zadzwonił pod numer alarmowy informując, iż jego 74-letnia matka przedawkowała leki. Kiedy pogotowie przybyło na miejsce, stwierdzono, że jest to nieprawda. Raport policyjny z tego dnia zawiera natomiast zeznanie kobiety na temat tego, że jej niestabilny psychicznie syn zażywa nowe leki i są w trakcie ustalania właściwej dla niego dawki.

David Krystyniak ma stawić się w sądzie 14 sierpnia.

(ar)