Policja, Chicago. Co się dzieje w 16. Dystrykcie 0 28 czerwca 2019

16. District, CPD | 5151 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630 | tel. (312) 742-4480

Policja z 16 dystryktu informuje i ostrzega mieszkańców w związku z działalnością przestępczą, do której doszło w ostatnim czasie w rejonie północno-zachodnich dzielnic Chicago.

Poszukiwani za próbę uprowadzenia nieletniej

Policja poszukuje czterech osobników, którzy w miniony piątek próbowali zwabić do swojego samochodu 14-letnią dziewczynkę w Jefferson Park.

Do zdarzenia doszło 21 czerwca około 9.20 pm w rejonie 5900 W. Bryn Mawr Ave. 14-latka szła ulicą, kiedy podjechał do niej samochód, w którym siedziało czterech mężczyzn. Kierowca zagwizdał na dziewczynę, a osobnik w fotelu pasażera gestem wezwał ją do samochodu. Nastolatka zignorowała mężczyzn i zgłosiła incydent rodzicom.

W związku ze zdarzeniem policja poszukuje czterech mężczyzn rasy białej i jednego Latynosa, którzy podróżowali bordowym miniwanem z zepsutym bocznym lusterkiem i śladami rdzy.

Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji w sprawie proszone są o kontakt z detektywami pod numer (312) 744-8266. Władze przypominają rodzicom, by nastolatki zawsze chodziły parami, trzymały się dobrze oświetlonych i zaludnionych miejsc, nie rozmawiały z obcymi i nie zbliżały się do nieznanych samochodów. Wszelką podejrzaną aktywność należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 911.

Kradzieże z włamaniem do budynków komercyjnych

W czerwcu doszło do co najmniej czterech włamań do budynków komercyjnych, w których nieznani sprawcy weszli do środka forsując drzwi lub okna, a następnie zbiegli ze skradzionym mieniem. Do włamań doszło 19-20 czerwca w rejonie 3500 N. Harlem i do kolejnych trzech w dniach 23-24 czerwca w rejonie 7200-7300 W. Belmont.

Policja apeluje do właścicieli nieruchomości, aby zabezpieczyli nieużywane budynki.i zgłaszali wszelką podejrzaną aktywność w okolicy.

Włamania do domów

W ostatnim czasie doszło również do kilku włamań do prywatnych rezydencji. Złodzieje wynieśli z domów gotówkę, biżuterię i komputery.

10 czerwca między 9 am a 6 pm włamano się do domu przy 5200 W. Cornelia, 12 czerwca doszło do dwóch włamań – przy 6100 W. Newport i 6100 W. Warwick, a 23 czerwca okradziono dom przy 4300 N. Melvina.

Policja apeluje do mieszkańców, aby być wyczulonym na wszelką podejrzaną aktywność w okolicy, a w razie podejrzeń niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 911, podając szczegółowy opis sprawcy, jego pojazdu i w miarę możliwości tablic rejestracyjnych.

Uwaga na złodziei katalizatorów

Mimo wcześniejszych ostrzeżeń, nasila się problem kradzieży katalizatorów z samochodów zaparkowanych na noc na ulicy. Brak katalizatora spalin łatwo rozpoznać, bo samochód po uruchomieniu wydaje charakterystyczny głośniejszy niż zazwyczaj dźwięk.

Łupem złodziei padają najczęściej katalizatory z samochodów o podniesionym zawieszeniu: terenowych, furgonetek i pick-upów. Sprawcy wybierają te pojazdy, ponieważ dostęp do katalizatora jest łatwy, a jego odłączenie nie wymaga stosowania podnośnika.

Do kradzieży doszło w ostatnim czasie w następujących rejonach: 4800 N. Mason, 5900 W. Foster, 5700 W. Eastwood, 5400 W. Giddings, 5300 W. Cornelia, 6000 W. Seminole, 5600 N. Mason, 5300 N. Northwest Highway, 5100 W. Cornelia.

Władze podpowiadają, by zawsze parkować samochód w dobrze oświetlonym miejscu, zainstalować alarm w samochodzie lub poprosić mechanika o przyspawanie katalizatora do zawieszenia.

Policja prosi o zgłaszanie informacji mogących pomóc w ujęciu sprawców pod nr tel. (312) 744-8263.

oprac. Joanna Marszałek

fot.Peer Grimm/EPA