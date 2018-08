Pitbullem i deską w złodzieja

Atak pitbulla pokrzyżował plany uzbrojonemu złodziejowi, gdy podczas włamania w dzielnicy Back of The Yards do akcji niespodziewanie wkroczyli przyjaciele ofiary.

Do zdarzenia doszło w piątek 17 sierpnia późnym wieczorem. Uzbrojony w pistolet 18-letni licealista, Marshon Hannah, wszedł na teren zagrodzonej posesji w rejonie 4900 S. Marshfield w chicagowskiej dzielnicy Back of the Yards z zamiarem obrabowania mieszkającego tam 47-latka.

Złodziej zażądał od ofiary oddania kluczy i posiadanych przedmiotów. Mieszkaniec zaczął powoli wycofywać się w stronę podwórka za domem, gdzie na złodzieja czekało dwóch mężczyzn – przyjaciół ofiary – z pitbullem. Zaatakowany przez psa przestępca kilkakrotnie pociągnął za spust, ale broń nie wypaliła. Wówczas przestraszony złodziej wypuścił pistolet z rąk i bezskutecznie próbował uciec przed psem i trzema mężczyznami, z których jeden dodatkowo wyposażony był w deskę. Dzielni obrońcy zatrzymali rabusia do czasu przybycia policji.

Funkcjonariusze aresztowali 18-latka, który był na zwolnieniu warunkowym za wcześniejszy napad zbrojny. Miał również na koncie zarzuty związane z bronią.

(jm)

