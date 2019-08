Pierwsze licencje na sprzedaż marihuany w celach rekreacyjnych 0 30 sierpnia 2019

Władze stanu Illinois przyznały pierwsze licencje na sprzedaż rekreacyjnej marihuany pięciu punktom medycznym. Punkty te od 1 stycznia 2020 roku zaczną sprzedawać marihuanę klientom bez recepty i zaleceń lekarza.

Przychodnie, wśród których znajduje się The Clinic Mundelein, The Clinic Effingham, Salveo Health and Wellness w Canton oraz 3C Compassionate Care Center w Naperville i Joliet, należą do Green Thumb Industries z siedzibą w Chicago.

W stanie Illinois znajduje się 55 punktów medycznych rozprowadzających medyczną marihuanę, które złożyły podania, by sprzedawać ją także w celach rekreacyjnych. Większość z nich chce również otworzyć drugą lokalizację.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy Illinois, którzy ukończyli 21 lat, będą mogli kupić marihuanę w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży i posiadać do 30 gramów suszu kwiatostanów konopi indyjskich, do 500 mg THC w nasączanych tym związkiem produktach i do pięciu gramów koncentratu cannabis.

Osoby skazane w przeszłości za posiadanie do 30 g marihuany zostaną oczyszczone z zarzutów. W przypadku wyroków za posiadanie do 500 g marihuany skazani będą mogli wystąpić do sądu o zawieszenie wyroku. Illinois jest 11. stanem, który zalegalizował marihuanę do celów rekreacyjnych.

(ar)

fot.WARREN TODA/EPA-EFE/REX/Shutterstock