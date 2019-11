Pierwsza ofiara zimna w Chicago 0 7 listopada 2019

Bezdomny mężczyzna został znaleziony martwy w ub. piątek, 1 listopada, na chodniku w dzielnicy Avondale na północnym-zachodzie. Jest pierwszą ofiarą śmiertelną niskich temperatur w tym sezonie zimowym w powiecie Cook.

Nieprzytomnego mężczyznę leżącego na chodniku przy 3600 West Belmont Avenue zauważył ok. godz. 7.20 rano przechodzień, który zadzwonił pod numer 911. 58-latek został został zabrany do szpitala Community First Medical Center, gdzie około godziny później zmarł.

Przyczyną jego zgonu była, oprócz wychłodzenia organizmu, miażdżyca naczyń wieńcowych i zatrucie alkoholowe – podało biuro koronera powiatu Cook po przeprowadzeniu autopsji. Policja poinformowała, że ​​mężczyzna był bezdomny i nie miał krewnych.

W powiecie Cook potwierdzono 60 zgonów, do których przyczyniły się niskie temperatury, w okresie od 14 września 2018 r. do 23 maja 2019 r. Ofiary śmiertelne były w wieku od 12 do 93 lat – wynika z danych koronera. Trzy zmarły podczas styczniowej fali polarnego mrozu.

Przy okazji lekarze przypominają, że na działanie mrozu narażone są najbardziej osoby, u których występują choroby układu krążenia i oddechowego. Także starsi powinni unikać wychodzenia z domu w bardzo mroźny dzień. Bardzo często ofiarami niskich temperatur są osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

(tos)

Na zdjęciu: Okolica 3600 W. Belmont Ave., gdzie znaleziono pioerwszą ofiarę zimna fot. Google Map