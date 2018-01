Ostrzeżenia o włamaniach na północnych przedmieściach

Złodzieje uciekają się do podstępu, na przykład wywabienia mieszkańców z domu, by dokonać włamania – ostrzega policja w Northfield. Na północnych przedmieściach doszło ostatnio do kilku podobnych incydentów, w tym kradzieży drogocennej biżuterii.

Przestępcy najpierw próbują skłonić domownika do opuszczenia domu, by sprawdził coś na posesji. W tym czasie ukrywający się w pobliżu wspólnicy wchodzą do mieszkania i dokonują kradzieży, korzystając z roztargnienia właściciela.

Celem padają głównie seniorzy, a podejrzani podają się za przedstawicieli miasta lub miejscowości, którzy muszą sprawdzić na przykład instalację wodociągową.

Ostatni incydent miał miejsce w Northfield 8 stycznia, gdy przestępca chciał rozmawiać o konieczności podcięcia drzewa na posesji. Próbował wejść do domu, ale uciekł do samochodu, gdy właściciel zamknął drzwi. Zaś 22 grudnia trzej osobnicy, podając się za konserwatorów, ukradli biżuterię wartą tysiące dolarów.

Podobne zajścia odnotowano w Glencoe, Winnetce, Northbrook, Deerfield i Glenview. Policja zaleca, by nie otwierać drzwi nieznajomym, a gdy ktoś podaje się za pracownika komunalnego, pytać o identyfikator i dzwonić do usługodawcy w celu weryfikacji serwisu.

(as)