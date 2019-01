Ostry start gubernatora J.B. Pritzkera 0 21 stycznia 2019

Nowy gubernator Illinois J.B. Pritzker energicznie zabrał się do pracy. Już następnego dnia po uroczystościach zaprzysiężenia podpisał kilka ważnych rozporządzeń, spotkał się z przedstawicielami różnych środowisk i obiecał, że dołoży starań, by rozwiązać najbardziej palące problemy stanu.

Transparentność i podwyżki płac

We wtorek 16 stycznia, w pierwszym oficjalnym dniu swojego urzędowania nowy, demokratyczny gubernator J.B. Pritzker podpisał dekret przyznający podwyżki płacy dla około 20 tys. pracowników administracji stanu, które zamroził w 2015 r. jego republikański poprzednik Bruce Rauner. Na razie nie wiadomo, jakie koszty w związku z tą decyzją poniesie skarb stanu – czyli podatnik.

Na mocy innego dekretu, podwyżki otrzymali najbliżsi współpracownicy Pritzkera. Miliarder podwoił ich uposażenia i różnicę pokrył z własnej kieszeni, podobnie zresztą jak wydatki na swoją inaugurację.

Nowy przywódca Illinois podpisał też dekret zabraniający szefom agencji stanowych pytania nowo zatrudnionych o wysokość dotychczasowych zarobków. Regulacja ma celu zapobieżenie dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, która najczęściej dotyka kobiety – zwykle zarabiające mniej niż mężczyźni na analogicznych stanowiskach. Pritzker wyraził przekonanie, że regulacja zwiększy transparentność procedur w administracji stanu.

W pierwszych dniach swojego urzędowania nowy gubernator spotkał się z przedstawicielami różnych środowisk, m.in. z przedstawicielami organizacji biznesowych i związków zawodowych zrzeszających pracowników administracji stanu.

Ustawa o kontroli broni

Pierwsza ustawa, jaką podpisał gubernator J.B. Pritzker, zwiększa kontrolę nad bronią palną w Illinois. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 17 stycznia ku radości burmistrza Rahma Emanuela i szefa chicagowskiej policji Eddie’go Johnsona, uczestniczących w wydarzeniu. Ustawa (SB 337), o którą od dawna zabiegali Emanuel i Johnson, wymaga od dilerów broni palnej w Illinois uzyskania pozwolenia na sprzedaż tej broni od policji stanowej, a nie, jak dotychczas, licencji na działalność gospodarczą ze stanowej agencji, która kontroluje działalność sektora biznesowego i różnych branż. Nowa ustawa ma na celu m.in. powstrzymanie nielegalnego przemytu broni do Illinois z innych stanów.

Oprócz uzyskania stanowego zezwolenia kosztem 1500 dol. ustawa nakłada obowiązek zainstalowania monitoringu w sklepie i zapewnienia pracownikom wyszkolenia w zakresie identyfikacji osób, które kupują broń dla kogoś innego, kto nie ma na nią zezwolenia (tzw. straw purchases).

Została ona uchwalona przy dwupartyjnym poparciu w legislaturze po masakrze w Parkland na Florydzie i zastrzeleniu w Chicago komendanta policji Paula Bauera. Poprzedni gubernator Bruce Rauner zawetował podobną ustawę w ubiegłym roku, ale legislatorzy ponownie zatwierdzili zbliżoną wersję i przy pomocy manewru parlamentarnego wstrzymali wysłanie nowej regulacji do republikanina, żeby poczekała na demokratę, Pritzkera, który zapewniał, że ją podpisze, i dotrzymał słowa.

Dalsze plany na broń

Podpisanie ustawy potępił stanowy oddział stowarzyszenia strzeleckiego National Rifle Association, który stwierdził, że regulacja jest zamachem na prawo do broni, gwarantowane na mocy drugiej poprawki do konstytucji.

Niezrażony reakcją Illinois National Rifle Association gubernator Pritzker zapowiedział wprowadzenie dalszych reform zwiększających kontrolę nad bronią, jak np. zakaz sprzedaży magazynków o wysokiej pojemności i zakaz sprzedaży nakładek na kolbę, przekształcających broń półautomatyczną w maszynową. Pritzker planuje też skontaktować się z gubernatorami sąsiednich stanów, aby przedyskutować z nimi strategię ograniczenia napływu nielegalnej broni do Illinois.

Co przed gubernatorem

Kontrola broni to tylko jedna z wielu kwestii, którymi chce się zająć nowy gubernator. Po zaprzysiężeniu na urząd, w mowie inauguracyjnej J.B. Pritzker zapewnił, że wypracuje zbilansowany budżet oraz że będzie wspierał klasę średnią. Zadeklarował też pomoc dla najbardziej potrzebującej części społeczeństwa, podwyżkę minimalnej stawki wynagrodzenia, udostępnienie powszechnej opieki zdrowotnej w Illinois oraz stymulowanie rozwoju oświaty z położeniem nacisku na nauczanie początkowe i przedszkole dla wszystkich dzieci. Chciałby też pomóc borykającym się z pożyczkami studenckimi. W celu uzyskania dla stanu nowych przychodów Pritzker zamierza zalegalizować marihuanę w celach rekreacyjnych, uruchomić kasyno w Chicago i zreformować system podatków od dochodu

Kim jest J.B.

Miliarder, biznesmen, filantrop i nowicjusz polityczny J.B. Pritzker zastąpił republikanina Bruce’a Raunera, którego pokonał w listopadowych wyborach. Pritzker finansował z własnej kieszeni swoją kampanię wyborczą i wydał na ten cel rekordowe 171 mln dol.

J.B. Pritzker jest najbogatszym urzędującym politykiem w skali kraju. Naprawdę nazywa się Jay Robert Pritzker i ma według rankingu Forbesa 251 lokatę na liście najbogatszych Amerykanów z majątkiem wynoszącym 3,2 mld dol. Wraz z pozostałymi członkami rodziny Pritzkerów jest współwłaścicielem sieci hotelowej Hyatt. J.B. Pritzker. Z żoną M.K. (Mary Katheryn) Pritzker mają dwoje dzieci.

Nowy przywódca Illinois oświadczył, że na czas sprawowania urzędu gubernatora zarządzanie swym majątkiem przekazał funduszowi powierniczemu, który będzie podejmował wszelkie decyzje finansowe. Gubernator, by uniknąć konfliktu interesów i zgodnie z kodeksem etycznym, nie będzie informowany o sprawach biznesowych i nie może w nie ingerować.

Obietnica dwupartyjnego dialogu

J.B. Pritzker oficjalnie został gubernatorem Illinois 14 stycznia podczas uroczystości w Springfield. Razem z 43. gubernatorem przysięgę złożyli Juliana Stratton – nowa wicegubernator oraz urzędnicy stanowi: sekretarz Jesse White, rewident Susana Mendoza, skarbnik Mike Frerichs i prokurator generalny Kwame Raoul. Wszyscy są demokratami; we władzach wykonawczych nie ma ani jednego republikanina.

Przypomnijmy, że również w parlamencie stanowym prym wiodą demokraci, a więc władza wykonawcza i ustawodawcza jest w Illinois pod kontrolą partii spod znaku osła.

W obu izbach legislatury demokraci mają zdecydowaną przewagę, tzw. superwiększość, zdolną do obalenia gubernatorskiego weta i podejmowania decyzji bez udziału republikanów. Nie znaczy to jednak, że demokraci tak właśnie będą wykorzystywali swoje przywileje – optując za rządami tylko jednej, swojej partii. Nowy gubernator i przywódcy demokratów w legislaturze obiecali współpracę i dialog z republikanami.

Alicja Otap

