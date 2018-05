Około 34 tys. ludzi wyprowadziło się z Illinois 0 by EM 23 maja 2018

Z Illinois wyjechało w 2017 r. prawie 34 tys. mieszkańców, podczas gdy w sąsiednich stanach przybyło przeprowadzających się z innych rejonów kraju. Wśród powodów opuszczenia stanu Lincolna dominują kwestie finansowe, ale nie tylko.

Jak podaje federalny urząd spisu ludności, U.S. Census Bureau, z Illinois wyprowadziło się w 2017 r. 33 703 osób. Osoby, które opuściły stan Lincolna najbardziej uskarżały się w sondażu na wysokie, wciąż rosnące podatki i koszty utrzymania oraz brak dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy. Na dalszych miejscach na liście powodów zmiany miejsca zamieszkania podawano też kapryśną pogodę i chęć zamieszkania w cieplejszym klimacie.

Tymczasem sąsiedzi Illinois notują zwyżki w liczbie przeprowadzających do nich z całego kraju. Do Wisconsin w 2017 r. wprowadziło 22,5 tys. osób, do Indiany – 32,8 tys., do Missouri – 22,3 tys., do Kentucky – 18 tys. i do Iowa – 14,8 tys.

(ao)

fot.Jimmy Emerson, DVM/Flickr