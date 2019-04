Nożowniczy i seksualny atak w Sleepy Hollow 0 10 kwietnia 2019

Do aresztu trafił mężczyzna, który, uzbrojony w noże rzeźnickie, zaatakował seksualnie 19-latkę, zanim zranił ją i jej brata. Do zdarzenia doszło w normalnie bardzo bezpiecznym Sleepy Hollow na północno-zachodnim przedmieściu Chicago.

Do zdarzenia, które zaszokowało mieszkańców 3-tysięcznego Sleeepy Hollow w powiecie Kane, doszło w poniedziałek 8 kwietnia po południu. Mężczyzna, którego personalia nie zostały ujawnione do 10 kwietnia, wtargnął do jednego z miejscowych domów. Będąc pod wpływem narkotyków lub alkoholu, groził przebywającej w domu 19-letniej uczennicy ostatniej klasy lokalnej szkoły średniej, i zaatakował ją seksualnie. Następnie ranił nożem ją i jej 17-letniego brata, który próbował stanąć w obronie siostry.

Ranne ofiary zbiegły zostawiając po drodze ślady krwi, a napastnik opuścił dom udając się do sąsiedniej posesji. Tam sterroryzował nożem przebywającą na podwórku kobietę i i zagroził, że zabije ją, jeśli nie wywiezie go z miasteczka. Kobieta wszczęła alarm krzycząc, by odstraszyć napastnika, a uzbrojony w rzeźnickie noże mężczyzna uciekł.

Lokalna policja rozpoczęła natychmiastowe poszukiwania i godzinę później napastnik został otoczony i obezwładniony za pomocą paralizatora.

Ofiary napaści nożownika trafiły do szpitala, ich stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja wciąż prowadziła dochodzenie 10 kwietnia. Nie ujawniła szczegółów postępowania ani tożsamości napastnika zasłaniając się dobrem śledztwa.

(ar)

