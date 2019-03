Nowe testy dla ósmoklasistów 0 6 marca 2019

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w Illinois zdawać będą nowy egzamin, badający ich gotowość do podjęcia nauki w liceum – Illinois Assessment of Readiness (IAR), który zastąpi krytykowany dotychczasowy test PARCC.

Nowy test, którego wprowadzanie do szkół rozpocznie się już w tym miesiącu, będzie o jedną trzecią krótszy niż przeprowadzany dotychczas egzamin PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers). Skrócić ma się też czas oczekiwania na jego wyniki, a sposób przeprowadzania będzie lepiej przystosowany do indywidualnych potrzeb uczniów, również tych, dla których angielski nie jest pierwszym językiem.

Egzamin PARCC wprowadzono w 2015 roku. Uczniowie, rodzice i nauczyciele narzekali, że test jest za długi i zbyt trudny, przez co wielu uczniów rezygnuje z przystępowania do niego. Autorzy nowego egzaminu IAR zapowiadają, że będzie on łatwiejszy i bardziej przystępny dla uczniów, a jednocześnie umożliwi ocenę ich stanu wiedzy i gotowości do podjęcia nauki w szkole średniej.

(gd)

fot.Tirachard Kumtanom/Pexels.com