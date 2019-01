Nowe przepisy w nowym roku w Illinois. Co musisz wiedzieć 0 by EM 1 stycznia 2019

Z dniem 1 stycznia w Illinois wchodzi w życie ponad 200 nowych regulacji. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ruchu drogowego, kontroli broni palnej, karmiących matek, pracowników firm i ochrony zwierząt domowych.

Bezpieczeństwo na drodze

Do 2 roku życia dzieci muszą podróżować w samochodach w specjalnych fotelikach tyłem do kierunku jazdy. Przepis (HB 4377) nie obowiązuje dzieci, których waga wynosi więcej niż 40 funtów, a wzrost więcej niż 40 cali. Jak wynika ze statystyk Krajowej Administracji ds. Bezpieczeństwa Autostrad (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), prawidłowo zainstalowane siedzenia dla dzieci zmniejszają aż o ponad 70 proc. ryzyko śmiertelnych obrażeń u niemowląt i o 54 proc. u dzieci do 3 roku życia.

Inny przepis (HB 5143), wchodzący w życie z początkiem nowego roku, dotyczy bezpieczeństwa zmotoryzowanych i rowerzystów. Zgodnie z regulacją, na testach pisemnych na prawo jazdy przyszły kierowca musi udowodnić, że wie, jak na przykład uniknąć uderzenia drzwiami auta przejeżdżającego cyklisty. Zasady postępowania w takich przypadkach opisane są w najnowszym wydaniu przepisów drogowych (,,Rules of the Road 2018/2019″).

Kontrola broni palnej

Jedna z wchodzących w życie ustaw pozwala członkom rodziny lub organów ścigania na złożenie wniosku w sądzie o tymczasowe odebranie broni palnej, która jest w posiadaniu osoby przejawiającej groźne dla otoczenia zachowania. Jeśli sędzia uzna, że taka osoba jest niebezpieczna dla siebie i dla innych, może wystosować nakaz odebrania broni w trybie nagłym. Ustawa (HB 2354) określana jest jako ,,nakaz ochrony przed bronią” (ang. Firearms Restraining Order).

W życie wejdzie też obowiązkowy, 72-godzinny okres oczekiwania na zakup wszystkich rodzajów broni. Ustawa (SB 3256) likwiduje lukę prawną, która umożliwiała mieszkańcom innych stanów natychmiastowe nabycie broni palnej w Illinois podczas wystaw i targów broni.

Na wypadek strzelaniny

Zwiększenie bezpieczeństwa ma także na celu ustawa (SB 2350) wymagająca przeprowadzenia w szkołach ćwiczeń w zakresie procedur postępowania w przypadku strzelaniny z udziałem aktywnego, uzbrojonego napastnika. Każda szkoła musi wypracować plan bezpieczeństwa i wdrożyć odpowiednią musztrę w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia nowego roku nauki.

Lekarstwo na astmę

Lekarstwo na astmę może uzyskać każda szkoła w Illinois. Zgodnie z nową ustawą (SB 3015) pielęgniarka może podać preparat uczniowi, który doznał ataku astmy. Regulacja pozwala, aby lekarz przepisał lekarstwo na szkołę, a nie na nazwisko jakiegoś wybranego ucznia.

Weryfikacja pracowników lunaparków

Zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ma również na celu ustawa (SB 3240) wymagająca, by każdy pracownik wesołego miasteczka przeszedł staranne sprawdzenie karalności. Regulacja jest reakcją na dokonanie morderstwa przez pracowników lunaparku w Farmer City i na relacje o przypadkach napastowania seksualnego dzieci. Ustawa przewiduje grzywny do 10 tys. dol. i pozwala na odebranie licencji stanowej wesołemu miasteczku, jeśli nie spełni wymogu weryfikacji zatrudnionego personelu.

Media społecznościowe

Prześladowania i zastraszania w mediach społecznościowych zabrania nowa ustawa (SB 3411), która umożliwia szkołom, kościołom i firmom na uzyskanie sądowego nakazu ochrony wobec osób czy instytucji, które przysyłają szkodliwe i niechciane przez adresata komunikaty, powodujące niepokój i poczucie zagrożenia.

W pracy

Firmy, które wykonują zlecenia dla stanu Illinois, muszą mieć sformułowane przepisy w sprawie skarg dotyczących napastowania seksualnego pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ustawa (SB 405) jest konsekwencją ruchu #MeToo, który chroni przed wykorzystaniem seksualnym w miejscu pracy i domaga się ukarania prześladowców.

Inna regulacja (SB 2999) gwarantuje pracownikom zwrot kosztów, jeśli zatrudniająca firma wymaga od nas kupowania narzędzi pracy. Tak więc jeśli zakład pracy wymaga, abyś w celach służbowych używał swojego telefonu komórkowego czy komputera, musi pokryć koszty tych urządzeń.

Dla karmiących matek

Karmiące matki mogą być zwolnione z obowiązku zasiadania w ławie przysięgłych podczas rozprawy. Zapewnia im to nowa ustawa (HB 5745), a inna regulacja (SB 35030) wymaga – ale dopiero od 1 czerwca – udostępnienia w sądach specjalnych pomieszczeń dla matek karmiących niemowlęta. Pomieszczenie nie może być częścią toalety publicznej, musi być wyposażone w stół, krzesło, gniazdko elektryczne oraz umywalkę z wodą.

Ratowanie zwierząt

Nowa ustawa (SB 2270) pozwala policji na ratowanie zwierząt, których życie jest zagrożone w wyniku niebezpiecznej aury, np. mrozu czy upału. Stróże prawa mogą nawet wybić szybę samochodu, w którym na mrozie czy w upale, właściciel pozostawił czworonoga.

Nowe święto

Rokrocznie 3 grudnia, na mocy nowej ustawy (HB 489) Illinois obchodzić będzie kolejną rocznicę uzyskania oficjalnego statusu 21. stanu Unii (ang. Illinois Statehood Day). Nie będzie to dzień wolny od pracy, a tylko upamiętnienie kolejnej rocznicy przyłączenia Illinois do Unii stanów amerykańskich.

Ogółem z dniem 1 stycznia w Illinois wejdą w życie 253 nowe prawa. Są one rezultatem pracy 100. Legislatury Illinois, która obradowała w czasie obchodów 200-lecia przyłączenia Illinois do Unii. W okresie setnych obrad parlamentu stanowego przedłożonych zostało ponad 9,5 tys. projektów ustawodawczych, z czego około 6 tys. wygenerowała Izba Reprezentantów (mająca 118 członków), a ponad 3,5 tys. Senat (mający 59 członków).

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

fot.Wikipedia