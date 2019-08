Northwestern Memorial jednym z najlepszych szpitali w kraju 0 2 sierpnia 2019

Northwestern Memorial Hospital po raz kolejny zdobył tytuł najlepszego szpitala w Illinois i znalazł się w pierwszej dziesiątce wiodących szpitali w Stanach Zjednoczonych – według rankingu U.S. News and World Report.

W rankingu porównano 5 tys. placówek medycznych w kraju. U.S. News klasyfikuje szpitale pod względem 16 specjalizacji, m. in. diagnostyki i leczenia raka, kardiologii, kardiochirurgii, geriatrii, ginekologii, pulmonologii czy rehabilitacji. Pierwsze miejsce wśród centrów rehabilitacyjnych w kraju zajęło, po raz 29 z rzędu, Shirley Ryan AbilityLab Streeterville (dawniej Rehabilitation Institute of Chicago), wchodzące w skład Northwestern Memorial.

Ranking U.S. News klasyfikuje szpitale biorąc pod uwagę kilka czynników, między innymi współczynnik przeżywalności i readmisji pacjentów, ich bezpieczeństwo i jakość opieki medycznej. Większość danych podlegających analizie pochodzi z Medicare. W tym roku wzięto także pod uwagę czynnik, jak często pacjenci ze szpitala wracają do domu, a nie do domów opieki lub innych instytucji świadczących długotrwałą i kompleksową opiekę medyczną, oraz podejście do opieki nad pacjentami ciężko chorymi i ranking zgonów w obrębie szpitala. Większy nacisk w rankingu położono na opinie i informacje zwrotne pochodzące od leczonych w nich pacjentów.

Po raz ósmy Northwestern Memorial Hospital ogłoszony został najlepszą placówką medyczną w Illinois. Drugie miejsce w stanie przypadło University of Chicago Medical Center NorthShore University HealthSystem, trzecie miejsce zajął szpital Rush University Medical Center. Najlepszy chicagowski szpital to jedyny szpital z Illinois, jaki znalazł się w pierwszej dwudziestce rankingu.

(ar)

fot.Northwestern Medicine/Facebook