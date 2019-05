Nieletni rodzice i babcia oskarżeni ws. porzucenia noworodka 0 10 maja 2019

Dwoje nastolatków zostało oskarżonych o usiłowanie morderstwa pierwszego stopnia w związku z porzuceniem nowo narodzonego dziecka na śmietniku. Babcia noworodka została oskarżona o złożenie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Zarzuty postawione wszystkim podejrzanym w sprawie są poważnymi przestępstwami (ang. felony).

Jak poinformowała policja, 37-letnia Karla Antimo, zamieszkała w rejonie 1700 N. Karlov Ave. jest matką ojca porzuconego noworodka. To ona we wtorek 7 maja przyniosła nieprzytomnego, wyziębionego i bliskiego śmierci chłopczyka, z nieodciętą pępowiną, do remizy strażackiej przy ulicy N. Pulaski Rd., mówiąc, że znalazła dziecko na klapie od pojemnika na śmiecie, w pozostawionej tam torbie na zakupy. Jak utrzymywała, znalazła dziecko, gdy przechodziła z córką ulicą.

Tymczasem śledczy ustalili, że 16-letnia dziewczyna urodziła dziecko wcześniej we wtorek 7 maja, zawinęła w ręcznik plażowy i położyła na klapie pojemnika na śmiecie w zaułku w rejonie 3500 N. Pulaski, a 17-letni ojciec noworodka odszukał je, włożył do torby na zakupy i nie wiedząc, co ma dalej robić, zadzwonił po matkę. Kobieta zabrała dziecko do pobliskiej remizy strażackiej, gdzie je reanimowano i odwieziono do szpitala w krytycznym stanie.

Szef chicagowskiej policji Eddie Johnson oświadczył na konferencji prasowej, że babka postąpiła właściwie przynosząc dziecko do remizy, by je uratować, ale dopuściła się przestępstwa, gdy opowiedziała władzom zmyśloną historię o przypadkowym znalezieniu dziecka w innej okolicy.

Nadinspektor ubolewał też, że nastolatki w trudnej sytuacji nie skorzystały z obowiązujących w Illinois przepisów (tzw. Safe Haven Law), które pozwalają na anonimowe pozostawienie noworodka w szpitalu lub na posterunku straży pożarnej czy policji bez ponoszenia żadnych sankcji karnych.

W piątek 10 maja nastolatki stanęły przed sądem dla nieletnich i usłyszały zarzuty usiłowania morderstwa z premedytacją. Przed sądem stanęła również Karla Antimo, babka noworodka, która została oskarżona o złożenie fałszywych zeznań. Zarzuty postawione wszystkim trojgu podejrzanym w sprawie należą do kategorii poważnych przestępstw (ang. felony).

W piątek 10 maja lekarze ze szpitala dziecięcego Lurie, gdzie znajdował się uratowany noworodek, mieli optymistyczne rokowania, choć stan małego pacjenta był wciąż bardzo ciężki.

(ao)