Niecodzienny napad w Park Ridge

Do niecodziennego napadu doszło 3 lutego nad ranem w spokojnym zazwyczaj Park Ridge. Do samochodu stojącego na czerwonym świetle podszedł nieznajomy mężczyzna, zażądał pieniędzy od pasażera i postrzelił go w szyję.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 2.30 na światłach w okolicy 1400 Higgins Road w Park Ridge. Samochodem jechali dwaj mężczyźni. Kiedy kierowca zatrzymał pojazd na czerwonym świetle, do samochodu podszedł nieznajomy mężczyzna i od 21-letniego pasażera siedzącego na przednim siedzeniu zażądał pieniędzy, po czym postrzelił go w szyję.

Z przekazanej przez policję relacji ofiary wynika, że postrzelony mężczyzna poczuł ciepło na szyi, stracił przytomność, a następnie ocknął się w drodze do szpitala, do którego zawiózł go kierowca. Życiu postrzelonego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja została powiadomiona o napadzie dopiero po około godzinie od zdarzenia. Kierowca ani ranny pasażer nie są w stanie podać rysopisu napastnika, w związku z czym departament policji w Park Ridge prosi o kontakt osoby, które były świadkami napadu lub mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, tel. (847) 318-5252.

(gd)