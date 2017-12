Nie żyje Charles A. Komosa, sekretarz ZNP

Nie żyje Charles A. Komosa, sekretarz krajowy Związku Narodowego Polskiego. Miał 50 lat. Charles Komosa pozostawił żonę i dwójkę dzieci.

Charles Komosa zmarł nagle we śnie. 29 grudnia rano, martwego, znalazła żona Agata. Miał 50 lat. Charles Komosa sprawował urząd sekretarza krajowego Związku Narodowego Polskiego. Osierocił dwóch synów – Charleya i Alexa (13 i 12 lat).

Prezes Związku Narodowego Polskiego Frank Spula przekazał żonie nieżyjącego kondolencje – w imieniu własnym oraz organizacji. Prezes Spula oświadczył: „Charles Komosa był członkiem Związku Narodowego Polskiego od urodzenia, zapisali go dziadkowie. Był wnukiem byłego prezesa ZNP Charlesa Rozmarka. Nagłe odejście Charlesa Komosy to ogromna i bolesna strata dla jego rodziny i naszej organizacji. Cześć Jego Pamięci!”

Charles A. Komosa urodził się 10 marca 1967 r. w Chicago. Ukończył wydział nauk politycznych na University of Illinois. Następnie podjął jednoroczne intensywne studia języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i ukończył podyplomowe studia na Northeastern Illinois University.

W przeszłości piastował stanowisko pomocy administracyjnej w Sądzie Najwyższym Illinois i reprezentował The Illinois Funds for the Office of the Treasurer in Illinois.

Charles Komosa był członkiem Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) od 1967 roku. Należał do Grupy 2993 Gminy 120 w Dystrykcie XIII. Pełnił funkcję delegata do Gminy 120, wiceprezesa Gminy 120, wiceprezesa Grupy 2993 i prezesa Chicago Society.

Uroczystościami pogrzebowymi zajmuje się Pietryka Funeral Home w Chicago.

(inf. wł.)