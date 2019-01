Nauczycielka ze szkoły katolickiej oskarżona o molestowanie 0 30 stycznia 2019

Aresztowano nauczycielkę chicagowskiej szkoły katolickiej pod zarzutem wykorzystywania seksualnego nastolatka oraz pobicia innego ucznia.

Według policji 27-letnia Yesenia Rodriguez miała wykorzystywać seksualnie 14-latka, a także „wejść w fizyczny kontakt” z 13-latkiem w szkole St. Procopius w chicagowskiej dzielnicy Pilsen. Kobieta pracowała tam od 2014 roku.

Do wykorzystania seksualnego 14-latka miało dojść 1 maja 2018 roku. Kobiecie zarzuca się również pobicie 13-latka w okolicy szkoły. Do incydentów pobicia miało dochodzić od września 2018 r. do 25 stycznia br.

Archidiecezja oświadczyła, że nauczycielka została zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy. O zarzutach wobec kobiety archidiecezję poinformował stanowy Departament ds. Rodzin i Dzieci (Department of Child and Family Services, DCFS).

Rodriguez została aresztowana w poniedziałek po południu. W środę miała stanąć przed sądem w sprawie kaucji.

(jm)