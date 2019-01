Napady na taksówkarzy

Do trzech napadów na kierowców taksówek doszło w północno-zachodnich dzielnicach Chicago. Scenariusz napadu zawsze jest ten sam – trzech mężczyzn wsiada do taksówki, a następnie terroryzuje kierowcę bronią i okrada go z pieniędzy i wartościowych przedmiotów.

Policja poszukuje trzech mężczyzn, którzy w ciągu jednego tygodnia dopuścili się trzech napadów na kierowców taksówek. Przebieg napadu za każdym razem był podobny – grupa trzech mężczyzn wsiadała do taksówki w dzielnicy Jefferson Park lub North Park, zamawiała kurs, a podczas jazdy jeden z mężczyzn wyciągał pistolet i grożąc nim kierowcy żądał oddania pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów.

W dwóch przypadkach bandyci zbiegli zaraz po obrabowaniu kierowcy, a raz kazali taksówkarzowi wysiąść i odjechali skradzioną taksówką. Po raz pierwszy szajka zaatakowała 28 grudnia. Około godz. 6 a.m. wezwali taksówkę, która miała zawieźć ich z okolicy 4600 North Kasson Avenue w rejon 5700 North Central Avenue, w dzielnicy Jefferson Park.

Dwa kolejne napady miały miejsce 4 stycznia. Około godz. 1.30 a.m. trzech mężczyzn wsiadło do taksówki w okolicy 5700 North Christiana i obrabowało taksówkarza po dojechaniu w rejon 5300 North Sawyer Avenue, w dzielnicy North Park.

Kilka godzin później, ok. godz. 8 a.m. sprawcy wsiedli do taksówki w dzielnicy West Rogers Park, w okolicy 6100 North Seeley Avenue. Po dojechaniu do North Park, w okolicy 5200 North Christiana Avenue zaatakowali kierowcę, obrabowali go i zbiegli skradzionym samochodem.

Osoby mogące pomóc w ujęciu sprawców lub ustaleniu ich tożsamości proszone są o kontakt z policją: (312) 744 8263.

(gd)

fot.Pixoman/Pixabay.com