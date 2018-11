Napady na 7-Eleven

Szajka składająca się z trzech mężczyzn napadła i obrabowała w ostatnich dniach siedem sklepów sieci 7-Eleven, znajdujących się w północno-zachodnich rejonach miasta. Policja poszukuje sprawców.

Do co najmniej siedmiu zuchwałych napadów na sklepy doszło w ostatnich dniach w chicagowskich dzielnicach Albany Park, Belmont Gardens, Avondale, Bucktown, Lincoln Park i Montclare. Za każdym razem trzech uzbrojonych, ubranych na czarno mężczyzn wchodziło do sklepów 7–Eleven, po czym dwóch z nich terroryzowało kasjera i opróżniało kasę z gotówki, a trzeci stał na czatach lub kradł towary z półek.

Do napadów doszło w następujących sklepach 7-Eleven:

– w piątek ok. godz. 5.10 a.m. w okolicy 4300 North Kimball Avenue,

– w piątek, ok. godz. 4.20 a.m. w okolicy 3000 North Pulaski Road,

– w niedzielę, ok. godz. 5.45 a.m. w okolicy 2000 North Damen Avenue,

– w niedzielę, ok. godz. 5.30 a.m. w okolicy 1300 West Fullerton Avenue,

– w niedzielę, ok. godz. 5.20 a.m. w okolicy 2600 North Clark Street,

– w poniedziałek, ok. godz. 5.15 a.m. W okolicy 3600 West Belmont Avenue,

– oraz 5 listopada, ok. godz. 3.45 a.m. w okolicy 6400 West Diversey Avenue.

Policja poszukuje sprawców, a świadków napadów prosi o informacje prowadzące do aresztowania sprawców. Należy dzwonić do wydziału detektywów pod numer: (312)744-8263.

(gd)

fot.Justin Lane/EPA/REX/Shutterstock