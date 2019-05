Napad zbrojny na stację benzynową w Niles 0 3 maja 2019

Policja z Niles kontynuowała 2 maja poszukiwania sprawcy napadu zbrojnego na stację benzynową, do którego doszło w poniedziałek 29 kwietnia wieczorem na tym północno-zachodnim przedmieściu Chicago.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 29 kwietnia na stacji benzynowej Marathon przy 7145 W. Dempster St. w Niles na północno-zachodnich przedmieściach. Około 8.40 pm mężczyzna wszedł na stację benzynową, przyłożył pracownikowi lufę broni do głowy i zażądał pieniędzy. Następnie włożył gotówkę do torby i zbiegł.

Według policji, podejrzany osobnik to wysoki mężczyzna o wzroście 5 stóp 10 cali do 6 stóp 5 cali (1,78 do 1,95 m) o szczupłej budowie ciała. W chwili zdarzenia miał na sobie czarną maskę, czarną wełnianą czapkę, czarną kurtkę i dżinsy.

Bezpośrednio po zdarzeniu policja bezskutecznie przeszukiwała rejony wokół stacji benzynowej.

Osoby posiadające informacje mogące pomóc w śledztwie proszone są o kontakt pod numerem tel. (887) 588-6570.

(jm)

Na zdjęciu: Stacja Marathon przy 7145 W. Dempster St. w Niles