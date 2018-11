Napad na policjanta w północno-zachodniej części Chicago

Policjant w cywilu śmiertelnie ranił nastolatka podczas próby napadu rabunkowego w północno-zachodniej części Chicago. Drugi młodociany napastnik został aresztowany.

Policjant po służbie śmiertelnie postrzelił 16-latka, który z 17-letnim kolegą usiłował go obrabować. Do tego zdarzenia doszło w Święto Dziękczynienia, 22 listopada, przed godz. 3 am w rejonie 5800 N. Talman Avenue, w północno-zachodniej części Chicago.

Jak informuje w oficjalnym oświadczeniu chicagowska policja, funkcjonariusz w cywilu znajdował się w samochodzie, gdy podeszło do niego dwóch nastolatków. Jeden z nich, wymierzając w ofiarę broń palną zażądał portfela. Policjant spełnił polecenie, ale drugi młodociany podczas przeszukiwania samochodu znalazł odznakę policyjną. Wówczas funkcjonariusz błyskawicznie sięgnął po ukryty pod ubraniem służbowy rewolwer. Doszło do konfrontacji i podczas próby obezwładnienia uzbrojonego napastnika, policjant śmiertelnie go postrzelił; zgon 16-latka stwierdzono w szpitalu. Drugi napastnik został aresztowany.

Zastrzelony nastolatek został zidentyfikowany jako Sarge Junior, mieszkaniec chicagowskiej dzielnicy Rogers Park. Na kilka godzin przed napadem jego ojciec zgłosił na policję zaginięcie syna oraz broni, na która posiada zezwolenie.

Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Policjant, który zastrzelił nastolatka, jest rutynowo zawieszony w obowiązkach na czas dochodzenia i wykonuje pracę biurową na komisariacie aż do wyjaśnienia sprawy.

(ao)

