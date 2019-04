Na rejs krajowy lub do urzędu państwowego – tylko z paszportem lub Real ID 0 16 kwietnia 2019

Biuro sekretarza stanu Illinois rozpoczęło wydawanie Real ID – praw jazdy i dowodów tożsamości (ang. ID card) zgodnych z wymogami federalnymi. Rząd federalny wielokrotnie przedłużał dla Illinois termin sprostania nowym przepisom. Po 1 października 2020 roku, jeśli nie masz amerykańskiego paszportu, na pokład samolotu rejsu krajowego i do większości urzędów państwowych wstęp będą mieli tylko posiadacze prawa jazdy lub karty ID ze złotą gwiazdką w prawym górnym rogu.

Kto dawno nie odnawiał swojego prawa jazdy lub dowodu tożsamości (ang. ID card) w Illinois, ten może być zaskoczony szeregiem zmian wprowadzonych do dotychczasowych procedur, które uchodziły za dość łatwe i szybkie. Prawdziwe zamieszanie wokół „prawdziwego ID” (ang. Real ID) związane jest z dostosowaniem go do federalnych wymogów ustawy Real ID z 2005 r., o której wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach.

Przypomnijmy, że Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę Real ID w maju 2005 r. w odpowiedzi na zalecenia komisji badającej okoliczności ataku terrorystycznego z 11 września 2001 r. (9/11 Commission). Ustawa wymaga, by wszystkie stany wprowadziły do procedur wydawania praw jazdy i dokumentów tożsamości odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie tych dokumentów i kradzież tożsamości oraz aby dane osobowe trafiły do centralnego systemu. Do tej pory już 39 stanów wprowadziło do swoich systemów wydawania dokumentów zmiany zarządzone przez przepisy federalne.

Po latach przedłużania terminu sprostania wymogom federalnym biuro sekretarza stanu Illinois Jesse’ego White’a, rozpoczęło wydawanie mieszkańcom, oprócz dotychczasowego, „zwykłego” prawa jazdy i karty ID, tych samych dokumentów „w wersji Real ID”, czyli zgodnych z federalnymi wymogami. W praktyce oznacza to, że osoby, które zgłaszają się do biura sekretarza stanu w celu wyrobienia sobie prawa jazdy i/lub karty ID, mają do wyboru standardowy dokument lub dokument Real ID.

Kto potrzebuje Real ID?

Jeżeli podróżujesz samolotem na terenie kraju lub odwiedzasz ośrodki militarne i federalne, ze zwyczajnym prawem jazdy lub kartą ID Illinois będziesz mógł robić to tylko do 20 października 2020 roku. Po tym terminie wstęp na pokład samolotu rejsu lokalnego i wstęp do ośrodków rządowych i militarnych możliwy będzie tylko dla posiadaczy Real ID lub ważnego amerykańskiego paszportu. Jeżeli nie latasz samolotami na rejsach lokalnych i nie odwiedzasz ośrodków militarnych i rządowych, nie potrzebujesz nowego prawa jazdy i ID.

Opłata za Real ID jest taka sama jak za standardowy dokument i wynosi 30 dol. w przypadku prawa jazdy i 20 dol. w przypadku karty ID. Według biura sekretarza stanu osoby, które posiadają ważne standardowe prawo jazdy lub ID nie muszą na razie nic robić. Warto też dodać, że od lipca 2016 r. proces odnawiania i wydawania dokumentów nie odbywa się już od ręki w filiach biura sekretarza stanu. Obecnie zdjęcie petenta jest wysyłane do Springfield do centralnej bazy danych posiadającej funkcję rozpoznawania twarzy. Kierowca dostaje tymczasowy dokument, a dopiero po weryfikacji prawo jazdy w ciągu 15 dni przychodzi pocztą na podany adres. Dawniej zrobienie zdjęcia i rozpoznanie twarzy wnioskodawcy oraz wprowadzenie wizerunku do bazy danych było ostatnim punktem procedury przyznawania prawa jazdy lub stanowego ID. Teraz, zgodnie z federalnymi wymogami Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, jest to pierwszy etap.

Zgodnie z nowymi procedurami przy wydawaniu lub odnawianiu prawa jazdy oraz dowodu sprawdzany jest również numer Social Security. Nazwisko, data urodzenia i numer sprawdzane są w Social Security Administration, a jeżeli informacje nie mogą być zweryfikowane, prawo jazdy lub stanowe ID nie zostaje wydane.

Dodatkowo osoby ubiegające się o prawo jazdy/ID zgodne z wymogiem Real ID, muszą okazać dowód tożsamości (amerykański akt urodzenia, ważny amerykański paszport, pozwolenie na pracę, kartę stałego rezydenta lub zagraniczny paszport z uprawnieniem do przebywania na terenie USA, np. ważny formularz I-94). Podobnie jak w przypadku standardowego prawa jazdy/ID informacje zostają wysłane do centralnej bazy, a po weryfikacji danych ostateczny dokument zostanie wysłany aplikantowi drogą pocztową.

Warto też wiedzieć, że…

Wszystkie procedury wprowadzane w Illinois na mocy ustawy Real ID nie dotyczą prawa jazdy dla nieudokumentowanych imigrantów. Illinois wydaje specjalne prawa jazdy mieszkańcom bez uregulowanego statusu pobytowego i numeru Social Security. Dokument ten zezwala tylko na prowadzenie pojazdów mechanicznych w granicach stanu Illinois i nie jest używany jako oficjalny dokument potwierdzający tożsamość.

Prawa jazdy i karty ID nie będą odnawiane drogą pocztową. W celu ich odnowienia posiadacze będą musieli odwiedzić biuro sekretarza stanu.

Joanna Marszałek

j.marszalek@zwiazkowy.com

>>TUTAJ<< broszura Sekretarza Stanu dotycząca REAL ID (w języku angielskim)