Mieszkaniec północnych przedmieść mógł zarażać odrą 0 29 marca 2019

Departament zdrowia powiatu Cook informuje, że mieszkaniec północnych przedmieść, u którego zdiagnozowano odrę, przez tydzień mógł zarażać innych.

U mieszkańca północnych przedmieść 26 marca zdiagnozowano odrę. Służby zdrowia informują, że chory mógł narazić innych na chorobę jeszcze przed postawieniem diagnozy. Odra jest chorobą wysoce zakaźną – jeden chory może zarazić nawet do kilkunastu osób

Służby zdrowia podały listę miejsc, w których przebywał chory. Osoby, które w podanych godzinach je odwiedziły i zauważą u siebie objawy takie jak: wysoka gorączka, katar, ból gardła, kaszel – zazwyczaj męczący i suchy, wysypka, zaczerwienienie oczu i światłowstręt – powinny natychmiast zgłosić się do lekarza.

17 marca, 1 – 6 p.m.: Rochelle Zell Jewish High School, Deerfield

18 marca, 9 a.m. – 12 p.m.: Full Circle Fitness, 55 Green Bay Road, Glencoe

18 marca, 11:45 a.m. – 2 p.m.: Dunbrook Cleaners and Tailors, Dunbrook Center, Northbrook

18 marca, 4 – 7 p.m.: Bed Bath and Beyond, Deerfield

18 marca, 5 – 8 p.m.: Sunset Foods, 1127 Church Street, Northbrook

19 marca, 5 – 8:45 p.m.: Greek Islands Restaurant, 200 South Halsted, Chicago

19 marca, 7:15 -11:45 p.m.: Nederlander Theater, Chicago

21 marca, 10 a.m. – 12:45 p.m.: Home Depot, 655 Lake Cook Road, Deerfield

21 marca, 11 a.m. – 1:15 p.m.: Medical Office, 707 Lake Cook Road, Deerfield

21 marca, 2 – 5:30 p.m.: Giorgio Elan Salon, 9025 North Milwaukee Avenue, Niles

21 marca, 3:45 – 6 p.m.: Shell Gas Station, 9002 North Milwaukee Avenue, Niles

21 marca, 1:45 – 6:40 p.m.: Fresh Farms, 8203 West Golf Road, Niles

21 marca, 4:45 p.m.- 7 p.m.: Dunbrook Cleaners and Tailors, Dunbrook Center, Northbrook

21 marca, 5 – 7 p.m.: Dairy Queen, 2770 Dundee Road, Northbrook

21 marca, 1:15 – 3:45 p.m.: Medical Office, 707 Lake Cook Road, Deerfield

22 marca, 2 – 4:30 p.m.: Glenbrook Hospital Laboratory and Oncology Center, 2100 Pfingsten Road, Glenview

23 marca, 9:30 a.m. – 2 p.m.: Northshore Urgent Care, 49 Waukegan Road, Deerfield

23-24 marca, 10:30 p.m. – 2 a.m.: Northshore Evanston Hospital Emergency Room, Evanston

Każdy, kto był szczepiony przeciwko odrze, nie powinien obawiać się zarażenia, natomiast wysokie ryzyko istnieje u osób, które nie przyjęły szczepionki. (jm)

fot.pixabay.com