Mężczyzna w trakcie deportacji uciekł z lotniska O’Hare 0 25 czerwca 2019

Mężczyzna objęty wyrokiem deportacji umknął oficerom ICE (Immigration and Customs Enforcement) z lotniska O’Hare pod pretekstem skorzystania z toalety.

10 czerwca 32-letni Radu Anghel, obywatel Rumunii, będący w trakcie deportacji z Teksasu do rodzinnego kraju, przebywał na lotnisku O’Hare w eskorcie dwojga oficerów policji imigracyjnej podczas międzylądowania. Czekając na lot do Rumunii na międzynarodowym terminalu 5, mężczyzna poprosił o możliwość skorzystania z toalety. Kamery bezpieczeństwa zainstalowane na lotnisku nagrały moment, gdy mężczyzna, wracając z toalety, przeszedł niezauważony obok towarzyszących mu oficerów i bez przeszkód wydostał się na zewnątrz, i odjechał taksówką.

Organom ścigania nie udało się zlokalizować ani zbiegłego mężczyzny, ani ustalić kierunku, w jakim odjechał z lotniska O’Hare.

32-latek z Rumunii został aresztowany w lutym i przekazany agentom ICE, kiedy okazało się, że jego tymczasowa wiza pracownicza wygasła. Wyrokiem sądu deportowany został do Rumunii, skąd po kilku tygodniach powrócił do USA, przekraczając granicę nielegalnie. Mężczyzna został ponownie aresztowany przez przedstawicieli urzędu imigracyjnego w maju niedaleko miejscowości Roma w Teksasie, a następnie przekazany do aresztu imigracyjnego w Laredo, gdzie przebywał do 10 czerwca, czyli do dnia deportacji ze Stanów Zjednoczonych. Miała to być jego druga deportacja.

Nie wiadomo, czy Radu Anghel miał założone kajdanki, ani czy wobec agentów imigracyjnych, którzy nie zauważyli mężczyzny prześlizgującego się obok nich, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

(ar)

fot.ICE.gov