Meteorolodzy zapowiadają “syberyjską” zimę

Ciężko uwierzyć w te zapowiedzi, gdy za oknem ciepła i słoneczna jesień. Meteorolodzy nie mają jednak wątpliwości – nadchodząca zima będzie śnieżna i mroźna, a to głównie za sprawą “zimy stulecia”, która nawiedziła Syberię.

Służby meteorologiczne twierdzą, że pogoda, która utrzymuje się na Syberii to przedsmak tego, co już niedługo czeka nas w Chicago. Mieszkańcy północnej Rosji zmagają się w tym roku z niespotykanie ostrą zimą, tak zimno i śnieżnie nie było tam od końca XIX wieku. W najbliższy weekend w Dżalindzie temperatura spadnie do -31 F (-37°C).

Jaka jest zależność pomiędzy zimą syberyjską a temperaturą i opadami śniegu w Chicago? Okazuje się, że znacznie poważniejsza niż żartobliwe nawiązanie do Syberii w potocznym określeniu Wietrznego Miasta – Chiberia. Zdaniem ekspertów, Syberia działa jak gigantyczna lodówka, która schładza ogromne masy powietrza. Te są następnie transportowane z zachodu na wschód przez tzw. prąd strumieniowy (jet stream), który okrąża Ziemię. Prąd strumieniowy to wąski korytarz powietrzny znajdujący się na średniej wysokości 12 km na poziomem morza, w którym wieją bardzo mocne wiatry. Przenoszone przez prąd strumieniowy masy powietrza decydują o pogodzie w danej porze roku. Latem prąd strumieniowy przebiega nad Kanadą, ale zimą przesuwa się na południe. W zależności od tego, jak daleko na południe sięgnie, zima w Stanach Zjednoczonych jest łagodna albo sroga.

Wiele wskazuje na to, że tegoroczna zima da nam się szczególnie we znaki. Powietrze transportowane przez prąd strumieniowy jest już bardzo chłodne, a będzie jeszcze chłodniejsze. Im zimniejszy prąd, tym dalej na południe potrafi dotrzeć. Już dziś warto pomyśleć o ciepłych butach, kurtkach i łopatach do odgarniania śniegu. Nadchodząca zima może nas zaskoczyć nie tylko nagłym nadejściem; przede wszystkim ilością śniegu i iście syberyjskimi mrozami. Meteorolodzy zapowiadają, że w Chicago w ciągu całej zimy może spaść przynajmniej 4 stopy (1,2m) śniegu, a jego pierwsze opady czekają nas już w listopadzie.

(gd)