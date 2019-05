Lato w chicagowskich muzeach – za darmo 0 24 maja 2019

Kto nie ma jeszcze pomysłu na lato, ten może skorzystać z oferty chicagowskich muzeów. Prestiżowe placówki, które zazwyczaj nie należą do tanich, w wybrane dni lata oferują bezpłatny wstęp dla mieszkańców Illinois.

Do Adler Planetarium za darmo można wybrać się w czerwcu: od 3 do 5 oraz od 10 do 13, we wrześniu w dniach 5-6, 12-13, 19-20 i 26-27. Planetarium jest otwarte od 9 do 5 pm. Wszyscy odwiedzający muszą mieć przy sobie dowód tożsamości potwierdzający stałe zamieszkanie w Illinois.

Field Museum zaprasza w swoje progi za darmo mieszkańców Illinois od 26 do 28 czerwca od 9 do 5 pm.

Od 3 do 5 czerwca od 9.30 do 4 pm można też bezpłatnie zwiedzać jedną z najbardziej uznanych chicagowskich atrakcji turystycznych, Museum of Science and Industry.

Dużo bezpłatnych dni oferuje także słynne chicagowskie Shedd Aquarium. Mieszkańcy Illinois mogą tam za darmo podziwiać wodne ekspozycje w dniach: 17-18, 24-25 czerwca, 26-27 sierpnia oraz we wrześniu: 3-4, 9-11, 16-18, 23-25 oraz 30.

Aby wejść za darmo do powyższych placówek, należy okazać dowód tożsamości potwierdzający zameldowanie w Illinois. Bezpłatne dni mogą ulec zmianie, dlatego przed wycieczką warto potwierdzić je na stronie internetowej lub dzwoniąc do wybranej placówki.

(jm)

fot.Planetarium Adlera/Wikipedia